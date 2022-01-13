產評：美聯儲錯判通脹　貨幣戰優勢大失

美國聯儲局為着疫下救市，過去兩年開行「印鈔機」，雖成功穩住經濟和金融市場，但當放水後遺症令物價飆升，美國財金官員卻錯判通脹風險，未及時調整貨幣政策加以應對。如今，美國政府已認衰推翻「通脹暫時論」，近期聯儲局更連環放「鷹」預告提早加息。可以預見，年內幣策劇變，將令美國經濟急煞車，而聯儲局的失誤，再次損害美元信用，結果是加快全球去美元化，令美國在中美貨幣戰大失優勢！

去年下半年起，美國物價持續飆升，一則是聯儲局發行天量鈔票，資產泡沫白熱化，令物價飆升；二則是新冠疫情持續不退，打擊國際供應鏈的時間比預期長，全球物資包括能源、食品，以至消費品等供需失衡，難免拉升物價。可美國拜登政府抱着「投機」心態，博疫苗接種率不斷提高會令疫情消退，國際供應鏈壓力將緩解，從而令物價回落，故一直強調通脹只是短暫性。

可事實證明，聯儲局錯判了通脹風險，導致幣策出現重大失誤！面對美國通脹飆至近40年新高，包括美國財長耶倫及聯儲局主席鮑威爾皆不得不打倒昨日的我，承認通脹非暫時性。近日，鮑威爾更直言，不排除有需要時進行更多次加息，又透露內部已開始討論縮減資產負債表的時間，正是要讓市場有心理準備，加息收水行動快將到臨。

反觀中國去年積極全方位穩定物價，最新公布的通脹低企，顯然在應對放水救市後遺症上，中國的宏觀經濟政策比美國來得更準確到位。正因如此，如今內地更有條件調整貨幣政策應對經濟放緩，這將促成年內中、美貨幣政策鬆緊呈現差異。在調整匯率化解內外風險上，中國的本錢將比美國更充裕。

美國天量債務與幣策失誤已大大消耗美元信用，若拜登政府堅持推動中美脫鈎，只會加深美國內部危機。全球去美元化的趨勢既難逆轉，這對人民幣國際化進程，誠然是一大契機。疫情持續下，國際供應鏈再惡化，美國通脹一旦失控，聯儲局的幣策須快速逆轉，拖累經濟急煞車，引發金融市場劇震，加劇滯脹風險，屆時美國資產的「危」與中國資產的「機」，對比將更鮮明！

打從特朗普開打貿易戰，中美關係已突破傳統競爭範疇，朝向無硝煙的戰爭。下一步，中國須做的是在既有經貿基礎上，繼續實事求是，積極參與全球治理，向世界輸出成功經驗與改革方案，換取國際認同與信用，只有認真精準應對這場鬥爭，才有望爭取合理的話語權，實現和平。