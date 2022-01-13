當俄羅斯與德國北溪二號天然氣管道在西方引起極大爭議，歐盟總部反對、波蘭反對、烏克蘭反對、美國反對，連德國新政府中的綠黨成員（現任外交部長）亦反對，管道建成了卻未能運行。且正值歐洲寒冬天然氣價格暴漲幾倍之時，似乎又是一場美國式泛政治化鬧劇。或許歐洲的企業與德國綠黨以外的執政黨最終會扭轉局面，可惜歐洲的企業與老百姓已受盡高天然氣價的煎熬。

歐洲另一邊廂，俄羅斯還有一條天然氣管道通歐洲，這便是土溪，由俄羅斯黑海岸經海底運氣至土耳其。2020年已開通，還有二號管道，又稱巴爾幹管道，由土溪一號分支往希臘、保加利亞、塞爾維亞、克羅地亞，直達奧地利和匈牙利。相比北溪二號，土溪二號的運量較少，與一號合共才315億立方米天然氣，不及北溪二號的550億立方米。因此，不可能像北溪二號那樣可以從德國轉銷歐洲其他地方。但是對土耳其和東南歐而言，供應足夠，加以各國與俄簽署長期合約，天然氣價穩定比起現時歐洲的市場價便是天淵之別。有了土溪二號的供應，東南歐各國便有能源安全和低價保障。最近摩爾多瓦天然氣價飛升，國內經濟陷於困境，便是因為沒有與俄簽長期合約。

對於俄羅斯，土溪一號、二號是2014年烏克蘭顏色革命時起動的，目的當然也是為了擺脫輸歐天然氣對烏克蘭的倚賴。土溪二號在2021年開始運作，使東南歐小國不受天然氣漲價之苦。既支持當地經濟，也足以拉攏當地民眾與政府。保加利亞的轉向，克羅地亞不敢妄動，更強有力支撐匈牙利的政權，兼可拉攏奧地利，使俄與塞爾維亞的影響大增。

土溪二號還在建分支，一往羅馬尼亞，另一往波斯尼亞的塞族共和國和科索沃。羅馬尼亞是親美國家，俄國天然氣由塞爾維亞輸往當地，以及已與塞爾維亞分裂的科索沃和在波斯尼亞要求分離的塞族共和國，便可用能源作為武器。重建塞爾維亞的關係，加上北馬其頓與黑山共和國，有利於恢復南斯拉夫聯邦。 土溪二號的作用與中國建的巴爾幹絲綢之路的鐵路，都會是扭轉美國與歐盟瓦解南斯拉夫，製造巴爾幹危機之局。用能源穩定當地經濟，連接分離的各國。經濟的轉變相信可抑制美國挑起的種族、宗教仇恨，使巴爾幹半島（連同保加利亞、希臘）回復和平發展的安穩進步之路。