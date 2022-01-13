大陸海協會副會長孫亞夫日前接受官媒訪問時說，今年下半年舉行的中共二十大將提出未來5年對台工作的指導思想，作出新決策部署，也有可能提出新主張，今年兩岸關係形勢會出現新變化。

目前距中共召開二十大還有10個月左右的時間，孫亞夫提前這麼早就對外宣布中共對台方針將作出「新決策部署」、「也有可能會提出新主張」，這在以往的對台工作上是前所未有的。這是否意味着中央對台工作的新部署、新主張會十分重大呢？大到要這麼早「吹風」？按照孫亞夫的說法，這些新部署、新主張是根據二十大上「提出未來5年對台工作的指導思想」作出的，這是否意味着二十大的對台工作「指導思想」會和過去有所不同？否則不會特別提到「二十大」，特別提出「未來5年」。

大陸對台工作的指導思想就是要實現國家統一，統一的方法或和平、或武力，大陸一直堅持和平統一是首選，堅持創造一切有利條件推動「和統」，惟大陸沒有訂出「和統」的時間表，只訂出了「一國兩制」的大框架，但也一再表示統一不能無限期拖下去，也提出一旦台灣發生了如「內亂」、「被外國拿去」、「台獨」分裂等情況會有重大危險和惡果，就會立刻採取果斷措施，完成統一。

上述就是過去30年，大陸對台工作的指導思想、大政方針；過去30年，大陸以這樣的指導思想、靈活運用各項政策、推動了兩岸關係的發展。然而，因為台灣內部的變化、中美關係的變化、國際環境的變化，並不意味着中國實現和平統一的局勢，也有了同步的推進。相反，阻力加大了，美國支持「台獨」的力度加大了，「台獨」分裂勢力更猖獗了。當然，中國的國力也空前強大了，「以武逼和」或直接「武統」的能力空前強大了。因此，現在大陸要調整對台工作的指導思想就是要有統一時間表，為此作出新部署、新主張，打掉美台「以拖謀獨」的企圖！