近年兩岸關係劍拔弩張，戰爭似乎一觸即發，其實雙方的溝通渠道並沒有完全斷絕，偶爾還會互相釋放善意。日前台灣將21名大陸偷渡犯遣返，被認為是此前大陸將一名潛逃疑犯遣返台灣的投桃報李，可見即使在政治氣氛極度惡劣的情況下，兩岸依然遵守10多年前簽訂的共同打擊犯罪及司法互助協議。

反觀回歸將近25年的香港，與台灣之間固然沒有司法互助協議，與內地之間也沒有任何移交逃犯協議，以致淪為逃犯天堂，形形色色的罪犯在此逍遙法外，連涉及命案的陳同佳想赴台灣自首也不得其門而入。回歸以來，內地先後向香港移交了大約200名疑犯，而香港向內地移交的疑犯是零，這不是很荒謬嗎？當初港府修訂《逃犯條例》，就是為了堵塞司法漏洞，沒想到被反對派抹黑為「送中條例」，因此引發持續一年多的黑暴，幾乎令香港萬劫不復。人們至今依然想不通，兩岸可以互相移交疑犯，為何香港與內地甚至與澳門卻不可以互相移交疑犯？這到底是甚麼樣的一國兩制？

有人說香港實行的是普通法，而內地實行的是大陸法，移交逃犯問題比較複雜。其實事在人為，既然香港已經回歸，就算兩地司法制度不同，移交逃犯也應跟從一國的概念。「一國兩制」的含義是，一國是根本，兩制必須服膺於一國，這是不容置疑的。

說到今次台灣遣返大陸偷渡犯，最特別的是其中有位曾在2019年聲援香港反修例黑暴的所謂「民運人士」，自知國法難容，前年9月從廈門泅渡金門，一心想「投奔自由」，沒想到一直被台灣當局關押，更稱遭受不人道對待，最後還是難逃被遣返大陸的命運，真是癡心換絕情。

這能怪誰？只能怪自己太天真。正如香港那班黃絲黑暴一樣，他們將台灣視為靠山和避風港，殊不知民進黨當局只是抽水，收割選舉利益，而不是真的關心香港民主，更不是真的願意收容暴徒。台灣立法機構遲遲不願通過《難民法》，就是為了防止良莠不齊的「難民」進入台灣，影響島內治安。香港廢青指摘民進黨只想用香港人鮮血換取台灣人選票，那又怎樣？如果以為民進黨吃完人血饅頭還會照顧他們，只能說明自己幼稚無知。暴徒就是暴徒，在哪裏都不受歡迎，英國推出BNO計劃，不過是覬覦香港人口袋裏的錢罷了。