第5波新冠疫情爆個七彩，國泰播毒未了，又爆「洪門宴」醜聞，整個社會亂成一團。雪上加霜的是，繼大埔私樓驚現「垂直傳播」後，北角又有大廈出現翻版，部分住戶需要撤離。惟一波未平一波又起，除了隔離營行將爆滿，竹篙灣檢疫中心又因不勝負荷而於昨日下午停電，唉。

難為林鄭還在打嘴炮，聲稱要速戰速決，要與Omicron傳播鬥快。隨着確診個案愈爆愈多，遍布港九新界，政府卻連檢疫中心都甩漏多多，真不知與病毒鬥快從何談起。更荒謬的是，昨日是本屆立法會首次大會，林鄭竟然侃侃自誇抗疫兩年，證明港府抗疫措施有效，否認錯漏百出，並明言拒絕採用內地的全民檢測模式。筆者真想問一句，今波疫情到底從何引起？要不是林鄭政府批准國泰機組人員免檢疫入境，要不是港府對國泰「客機去、貨機返」隻眼開隻眼閉，香港豈會落得今日下場？

都說政客必須面皮厚，林鄭絕對是箇中高手，但要解決問題，不是面皮厚便足夠，可惜人們實在看不到港府有何抗疫板斧。有大學已經列出，未來一周高危爆疫地區將由屯門、大埔、九龍塘、北角、銅鑼灣及跑馬地，逐步蔓延至荃灣、沙田、九龍灣、觀塘及元朗，當中屯門已告淪陷，港府一方面叫所有屯門居民及在屯門工作人士進行檢測，另一方面又沒有足夠人手和能力，以致大人細路、老弱傷殘在寒風中等逾六句鐘，這是哪門子的速戰速決、有效抗疫？

更不必說，林鄭說過外防輸入要做到滴水不漏，現在國泰從外將病毒輸入，她又自我緩頰，「防疫措施牽涉人，難以滴水不漏」。第5輪防疫抗疫基金即將推出，如無意外又是保老闆苦基層，要港府憐憫一下打工仔，唔使旨意。