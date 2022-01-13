近日台灣國民黨被嘲遭受「六連敗」，繼公投4項議案全被否決後，最新的兩次地方選舉又逢敗績，反觀蔡英文政府，風頭卻是一時無兩。很多人納罕，台灣在蔡英文管治下，幾乎是全世界最遲獲得新冠疫苗供應的先進地區，政府管治無方，已使寶島居民平白丟了幾百條性命，至於她本人，就連數十年前獲得的博士學位是真是假，也一直惹人疑竇。既是如此，為何台灣這麼多人，仍然對小英如此頂禮膜拜？

其實，蔡英文不是一直民望高企，相反在3年前，她的支持度迭創新低，當時有移民台灣的香港政評人，對此大惑不解，多次在視頻中發出疑問，說眼見寶島的經濟不差，不明白當地人何以會對小英這般不滿。

說實話，只要你了解到人心在歷史潮流中的變化韻律，上述問題就不難明白。本欄已講過無數次，群眾的心態變動不居，有時會過分地崇拜權威，有時就過分地挑戰權威，如今則是屬於後者的時期。誰在高位，誰表現得威權顯赫，人們就會向對方發出挑戰甚至攻擊。3年前的蔡英文大權在握，在當時台灣人心目中，她就是最大的威權者，所有羽箭便向她的方向射去。

後來香港掀起反修例風波，解放軍又經常在台海活動，使北京政府在台灣人心目中，一下子取代了蔡英文，成為最大的威權者，小英反倒像是被欺負的對象。如此一來，蔡政府甚麼也不必幹，只消天天賣慘，不停強調對岸的軍事威脅，她的民望便能拾級而上。

這年代勝在愚民夠多，他們盲目反「大佬」，小英就是在這樣的歷史潮流中不停受惠。國民黨既然被視為親大陸組織，在寶島自然就要遭選民排拒了。