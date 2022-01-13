凡黃人黑暴所到之處，必永無寧日。大批黃人、黑暴日前在英國多處以聲援香港記者為名發起示威，實際上卻是舉港獨旗、唱港獨歌，以及例牌主菜恃着人多恐嚇、襲擊不同政見人士，絕對是偽民主、偽公義的「狡搞者」。

英國疫情嚴峻，近日新增確診日日逾10萬宗，有移居當地的黃絲KOL宣布感染Omicron，又有前藝人連續多日發燒、發冷及周身骨痛，懷疑染疫，可見社區存在多條傳播鏈，黃人黑暴卻照樣聚眾搞事，就算沒為醫療系統直接帶來壓力，也給執法部門增添額外工作，試問這群中山狼好意思嘛？

這群又黃又黑之人掛出「支持香港記者、支持新聞自由」旗號，指「《立場新聞》及《眾新聞》先後結束，只剩小量獨立媒體，令身處海外的香港人愈來愈難得知香港的真實訊息」，根本是一堆偽命題。

首先，當有記者在公眾場所進行合法採訪，竟遭叛國禍港大漢奸以粗言恐嚇：「我實搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，當記者的人身安全與新聞自由受到最明目張膽、最邪惡的威脅時，這班偽正義之人莫非都在發燒、發冷、周身骨痛、喉嚨痛，所以不能出來集會喚起國際關注嗎？

再說，上述傳媒皆是自行選擇結束，情況就如90年代有不少報刊因為敵不過《蘋果日報》掀起的割喉式減價戰，自行宣布結業，蓋因「殺頭的生意有人做，虧本的生意沒人做」。黃人黑暴不明白本地新聞從業員何以會說「返公司」而不是「返報社」，更遑論看得通有宣布停止營運的傳媒，一方面說「無法清楚掌握執法界線」，但又表示不會即時關閉網站、將內容下架，自相矛盾。

示威者稱現已很難得知香港實況，試問有甚麼能勝過回港親作見證？這群通緝犯當然不好意思回答。