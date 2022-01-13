國泰航空機組人員違防疫規定，釀成本港第5波疫情，病毒於社區傳播，市民人心惶惶，香港保守估計經濟損失過百億元。據報，最新再有多名國泰機師被揭發培訓時違規無佩戴好口罩。

國泰「客機去貨機返」避檢疫，有機組人員嚴重違反在外站逗留規定，亦有人員檢疫期間違規外出訪友、吃飯等等，累及社會百業受創，全體市民「焗住埋單」。第5波疫情源於外防輸入存在漏洞，加上國泰個別機組人員欠責任心，於社區播毒，整個社會猝不及防。

現時抗疫的重中之重有三：一是重啟全民檢測。目前尚未掌握社區有多少條傳播鏈，惟每名確診者的社交圈子，均能造成一條感染鏈！政府須進行全民檢測，才可迅速找出所有的潛在感染者，截斷傳播鏈。近日內地防控Omicron的經驗凸顯，全民檢測屬最具效率的措施。港府前年推出普及社區檢測計劃，但在攬炒派惡意破壞下，只有約170萬名市民參與，導致防疫功虧一簣。政府應吸取教訓，力爭中央支持和市民配合，為重啟全民檢測創造條件。

二是盡快提升疫苗接種率。疫苗計劃推出近一年，接種率終達74%，尚有約173萬人未打針。政府應盡快提升接種率及推動第3針的接種。為長者接種更是重中之重，專家重申接種疫苗不只是防感染，而是防重症，未打針者的感染後死亡率，會較已打針者高20倍，尤其是長者。醫生應向長者提供清晰評估和向家人講解，為更多長者接種疫苗，當局亦應加強安老院舍到診醫生服務。

三是全面改善不具名、不具追蹤功能的「安心出行」系統，結合實名制的疫苗護照，增加追蹤功能，讓香港早日走出陰霾，為通關做好準備。