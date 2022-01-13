兩年來5波疫情，國泰獨佔其二禍源，第5波更直接由國泰機組人員違規違法播毒肇禍，令全港此前80多天清零的努力功虧一簣。特區政府無論在法律和道義上，都必須代表全港市民出頭，傾盡全力追究和檢控國泰承擔刑事和民事的責任，絕對不能如行政長官林鄭月娥緊急召見國泰高層，怒斥幾句，「罰酒三杯」，高高舉起，輕輕放低了事。連日輿情批評特首，高調罵官轉移對國泰追責和追究運房局失職的焦點，行政長官在媒體的追問下，才說政府要研究、追究國泰的法律基礎和依據，令人奇怪特首不是在「召見」國泰高層前就掌握了事實和法理的依據嗎？

倘若國泰毒禍事件是因運房局及官員明知而放水，有法不執，則必須如林鄭早前罵官聲明般那麼嚴厲，必須揪出失職官員，不論哪一級都必須追究到底並要其問責下台，承擔法律責任。倘非監管部門失職，則應嚴刑峻法追究具壟斷性質的國泰，絕不應因其是英資背景而雷聲大、雨點小。尤其是國泰曾以停飛貨機7天叫板威脅，更必須用「虎頭鍘」伺候，認真對待，就看林鄭政府是否「好打得」？

首先，已有眾多法律界人士公開指出，國泰涉嫌違反香港法例599E章《外國地區到港人士強制檢疫規定》，政府為何仍不執法檢控？其次，本港多個行業因疫情停業損失慘重，政府應統籌和協助相關受影響損失的商戶和企業登記損失，提供法律援助，對國泰進行民事索償或集體訴訟，要求國泰承擔應有的彌償責任，而不能任其只解僱有關僱員便算數。第三，政府應考慮動用法例賦予的權力，基於維護公眾安全和利益的考慮，在短期內緊急聘用其他民航公司提供貨運服務，長遠計不要再被國泰「卡脖子」，應公開招標合資格民航公司承辦貨運。