港府縱容國泰航空機組人員「客機去貨機返」，從而毋須接受強檢而造成防疫大漏洞；目前新冠肺炎疫情持續，屯門兩周爆出10宗個案，屯門淪疫區，衞生防護中心呼籲居民檢測，人心惶惶，居民檢測排大隊。

香港理工大學收集及分析時空大數據，預測Omicron將擴散至更多社區，發病高風險地區從屯門、大埔、九龍塘、北角、銅鑼灣及跑馬地，逐漸延伸至荃灣、沙田、觀塘及元朗，呼籲市民如非必要，減少喺呢啲地區活動。

其實，簡單啲講，即係咪出街！何況，真係有啲人「唔係咁守法」，仲要質疑其他人「你哋咁守法㗎？」可見香港表面「文明」，仍然有唔少野蠻人！難怪「童樂居」虐兒案醜聞愈爆愈有，累計已有16人被捕，警方仍有大把片段未檢視，據云仍需兩個月先睇得晒，是以警方不排除仍有人被捕。

講番疫情，相信有排搞。政府明日會公布新一輪抗疫支援措施，之不過出手暫僅40億元，業界擔心未過年已現倒閉潮！港府禁晚上堂食後，業界已經損失50億元生意額，擔心措施未能喺本月20日放寬，恐大量團年飯、春茗、婚宴訂單取消，估計過年前已有業者執笠「止蝕」；工會則擔心10萬名飲食業從業員或痛失飯碗！批評政府一刀切「盲目停業」。最終補助400億個大洋也未必夠！

從理大數據分析，呢股疫潮來襲兇猛，依家不但未能成功圍堵相關染疫群組，且社區源頭不明個案仍存在，危機四伏，本月20日放寬似乎機會渺茫！各團體和組織都對政府提出唔少建議，主要都係「派錢」或者再發「電子消費券」，銀碼由5,000至10,000元最多！政府若有心助基層過年關，老朽認為直接派現金最好，皆因夠快！