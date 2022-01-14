正論：年關難過百業敝　抗疫基金要到位

年關難過，百業蕭條。第5輪防疫抗疫基金將於今日公布，受新一波疫情衝擊，飲食業固然首當其衝，表列處所被禁營業更是打擊沉重，工人手停口停，勢要過一個慘情新年。外界無不期望港府施以援手，雨露均霑，奈何今次涉及金額只有區區40億元，為歷次最少，恐怕又是顧一漏萬，厚此薄彼。

林鄭事先張揚將支援受防疫措施影響的行業，包括被勒令停業的處所、禁止晚市堂食的食肆，以及長期處於冰封狀態的旅行社等行業。有工會估計，政府收緊防疫措施勢衝擊逾70萬名打工仔生計，僅飲食業損失便高達50億元，部分食肆可能「頂不住」執笠收場。連日來皆有勞工團體、工會及政黨請願，要求港府對受影響行業作出支援並設立緊急失業援助金，直接向失業打工仔派錢，惟今次涉及金額比第4輪的64億元還要少，港府的援助肯定只會是杯水車薪，點到即止。

別說飲食業及其他被迫停業的處所嗷嗷待哺，一些過去備受忽略的行業亦苦不堪言，幼兒園教職員、補習教師及校巴司機等紛紛提醒政府勿把他們遺忘；航空業員工亦聲稱瀕臨失業，要求派現金支援。由此可見，新冠疫情沒完沒了，百業皆深受其害，港府若只把焦點落在飲食業及停業表列處所並不足夠，一旦防疫禁令延續，失業潮席捲全城，市民不是病死而是餓死，對政府的不滿必然大爆發，屆時才亡羊補牢已經太遲。正如有議員指出，港府發放援助必須「快、狠、準」，加快審批程序，切勿讓求助者一肚氣。事實上，若40億元不足夠，港府大可向立法會財委會申請加碼撥款，相信立法會必然樂意配合，最怕港府守財奴劣根性不改，一味斤斤計較，錙銖算盡，寧願倒錢落海，也不肯還之於民。

這樣說絕非無的放矢。外界要求當局設立緊急失業援助金已有很長時間，惟高官不食人間煙火，一味叫失業人士申請綜援，甚至歸咎於政客為賺取支持，往往將短期措施變成長期措施，令港府開支大增，長貧難顧。其實這些都不過是冷血涼薄的藉口而已，港府向來嫌貧愛富，之前推出的保就業計劃，只保僱主不理僱員已是一例；更惡劣的是假仁假義，貼錢供養假難民面不改容，支援失業港人則耍手擰頭，令人氣結。

說到底，要振興經濟，防疫抗疫基金只能是權宜之計，治本之道是戰勝疫情，讓社會重回正軌。港大教授袁國勇樂觀估計，假如當局找到所有個案的密切接觸者隔離檢疫，有望在農曆新年前後截斷這一波疫情。問題是，港府追蹤疫情往往滯後，就連要求屯門居民進行檢測也沒有做好準備，多個檢測中心皆人滿為患，要是期間有人是隱形傳播者，後果不堪設想。更要強調，今波疫情全因港府縱容國泰機組人員免檢疫播毒引致，政府失職彰彰明甚。當務之急，抗疫必須多管齊下，既要阻截傳播鏈和支援到位，更要追究國泰播毒責任，勿再包庇縱容，狼狽為奸！