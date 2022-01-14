功夫茶：毒果迭遭清盤　漢奸獄中逍遙

魚失水則死，人失忠則凶。漢奸黎多行不義必自斃，其「壹盤生意」變「壹條死路」，印證「自作孽不可活」嘅至理！呢，漢奸黎於1990年開設嘅壹傳媒有限公司，在其高層相繼被控違反港區國安大法及欺詐罪後，去年12月已被高院頒令清盤；旗下毒果報印刷有限公司，日前亦被債權人入稟高院，要求頒令清盤。

壹淫媒山窮水盡，台港冚家賣產。之不過，毒果風吹燈滅，表面死翹翹，可並不代表壹淫媒過去造市疑雲可以一筆勾銷，隻妖股癲上癲落，短短一個月內，由「仙股」炒上「蚊股」，市值由不足3億元一度急升至逾50億元，阿哥，細路仔玩啫啫都冇變得咁勁啩？若非人為玩嘢涉嫌造市，根本解釋唔到呢盤混帳！而證監會除咗廢噏「配合警方調查」，至今依然詐傻扮懵，以為可以側側膊唔多覺？簡直混吉！

隨着一淫媒清盤，證監會當「往事如煙」，過咗海就係神仙？難怪有論者指出，毒果連根拔起，壹淫媒已遭秋決，落得「一片白茫茫大地真乾淨」！至於漢奸黎淪為階下囚，日日勤洗廁所，之不過，並不代表反中亂港嘅保護傘隨風而散，甚且偃旗息鼓。阿哥，種種迹象反映只係隱藏得更好，司法不公，靠拖扮包公，市民未必睇到端倪！

呢嗱！法律界人士質疑，2020年銅鑼灣維園六四非法集結案，法官呢頭就話判刑須具阻嚇性並有加刑因素，嗰頭僅判囚13個月，且刑期與之前3宗嘅判刑同期執行，即係毋須加監，有判等於無判，完全毋須付出代價，咁點彰顯法律公義吖？

日月昭昭，香港號稱法治之區，何以一味為國安重犯、大漢奸撐起保護傘，而處處針對正義傳媒？各位，漢奸黎於2017年6月4日喺維園涉刑事恐嚇東方男記者一案，全程有片有相，鐵證如山，詎料律政司拖逾兩年先捨得檢控，前年9月法庭更裁定佢刑事恐嚇「表證成立但罪名不成立」，事情之荒謬有如此者！

各位，對於法律，小市民唔通真係識條鐵？之不過，如果殺咗人又「表證成立但罪名不成立」，或者強姦咗人又「表證成立但罪名不成立」，你話幾咁荒謬？單畸士律政司再拖半年至去年10月高院開庭審理，高院法官都認同原審裁判官「法律上犯錯」，結果又係維持罪名不成立！你話鐵窗過新年嘅漢奸黎，點會唔獄中逍遙心中有股暖流同寒風對抗？事實上，回歸以來，司法制度多番針對東方、打壓東方均有迹可尋。漢奸黎一日喺香港審理，根本就係愚弄公眾，忽悠中央。正如有論者指出，漢奸黎嘅國安案件理應依法送往內地審理，否則：量刑基本混吉，司法基本冇用！