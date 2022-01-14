世界視線：醜聞接踵而來　英揆泥足深陷

來到2022年，圍繞英國首相約翰遜的違反防疫規定醜聞仍然沒完沒了。當地傳媒公開一封電子郵件內容顯示，約翰遜的首席私人秘書雷諾茲曾向超過100名唐寧街員工發電郵，邀請他們於前年5月20日、即首次封城期間，自備酒水到首相府花園參加派對。最終有30至40人出席，包括約翰遜與他當時的未婚妻，眾人涉嫌違反防疫限聚令，約翰遜就事件道歉，但沒回應會否辭職。

按當時的二級限制防疫規定，即使「工作合理必要」的情況下，任何人都不能參與其他家庭的兩人或以上室內聚會。英媒去年底曾披露一張攝於2020年5月15日、約翰遜與數十人在首相官邸花園中喝酒聊天的照片，眾人明顯違反防疫規定。而最新揭露的派對日期為上述聚會的5日後，可見約翰遜等官員完全無視防疫守則，結果令民眾的不滿升至沸點。

當地一名女子表示，約翰遜的行為令她震怒，因為在官員舉行派對當日，她的父親因新冠肺炎離世，「我對約翰遜感到惡心，因為他在同一個花園內向民眾宣稱，他已經盡了一切努力去保護新冠患者」。儘管倫敦警方曾稱，不會追溯調查類似違反規定的行為，但在唐寧街高官涉嫌再違反防疫規定的報道「傳通街」後，警方隨即改變態度，稱已聯繫內閣並與相關高級官員討論事件。

屢次前言不對後語的約翰遜，除了懂得死撐自己沒有違規，就只會扮作「沉默的羔羊」，不作回應，其信譽瀕臨崩潰邊緣。英國今年5月將舉行地方選舉，抗疫不力的約翰遜連帶拖累執政保守黨的支持率，黨內自然出現轉換舵手的聲音。近日有民調顯示，近41%保守黨人認為約翰遜不稱職，三分之一人認為他應辭去首相職務，而財長辛偉誠和外相卓慧思，則被視為下任英揆熱門人選。

在最新一宗醜聞曝光後，保守黨內部有人表示，「他（約翰遜）唯一得救的方法是，公眾不再關心他」，暗示約翰遜應該下台。蘇格蘭民族黨成員柏家輝甚至說：「如果首相還有一點正直或羞恥心的話，他早就應引咎辭職了。他已經沒有道德權威，保守黨議員有責任把他趕下台。」約翰遜如今腹背受敵，最終會否下台，值得關注。