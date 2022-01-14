特首林鄭月娥還在爭辯香港政府防疫治疫成功，沒有失誤，這純屬無聊之舉。爭辯成功除了替自家臉上添金，卻無助於應對香港第5波的疫情。若是成功，又怎會有第5波？

當然，香港防疫勝於歐美，主因是香港不學歐美政府的錯誤政策措施，港人也配合防疫。可是，在大中華地區，香港疫情的染病率、死亡率都高於澳門，與內地更相差極遠，林鄭不作比較，妄自在立法會答問中恥笑內地，嘲說「那些地方」（為甚麼不直說內地？）的「所謂小區檢測」，認為成效不可與香港相比，明顯的無知和對內地存偏見，暴露無遺。這樣的領袖，強力要求政府跟從，可怎樣應付第5波疫情呢？前4波不是病毒變種，香港幸運地避過Delta的攻擊，卻失陷於Omicron，而Omicron還有與Delta和流感重疊感染的傾向，及與Delta混合變異的機會（初始病例已出現）。前4波對付疫情的措施制度不加檢討、調整，怎樣應付來勢洶洶的新一波疫情呢？

一個領袖與其主要助手剛愎自用，本身學識不足，又不開放心懷接納意見，且決策中帶有頗多政治成見，堅持抗拒與內地合作，抗拒取材內地行之有效的制度措施，這是行政主導的最劣表現。由於行政主導，2019年黑暴形成顏色革命，對香港及內地構成極大的衝擊，後遺症嚴重。今次又來行政主導的最劣表現，新冠疫情一波一波迭起。香港若是失守，在換屆選舉之後，有人又可卸責安然離任？這是怎樣的問責制？怎樣的從政者的政治道德、人格操守呢？

特首主政的政策我們沒法改善，從疫情的發展趨勢來看，第5波難免，而第5波之後，即使香港政策改變，防疫嚴格，海外疫病相信還是會加劇演化，不會如西方一些政客所冀望，弱化為流感而終結疫情，香港仍然會面對可能愈來愈厲害的疫病變種輸入威脅。下一屆政府若可有人事轉變，可能便要在中央指導下，與深圳、廣東，或以大灣區一起聯防，擴大香港防疫的範圍，以此來保證有較大的資源、方法來對抗變種病毒，也可有較大的社會與經濟空間，來保障經濟、社會、民生。

為政者，應從最壞可能性作準備，並依此作出各種應對方案，這才是現代社會應急之道。內地中央與地方政府已推行這樣的治理體制多年，香港甚麼時候可擺脫源自19世紀的殖民地體制與文化？