被央媒點名猛批的「叛國禍港四人幫」中的黎智英、李柱銘、何俊仁，在《港區國安法》推出後都已落入法網，惟陳方安生及時宣布引退後就一直「安全」，成為「四人幫」的異數。央媒不會輕易點名，點了名就跑不了，難道當年央媒把她和黎、李、何歸之於「四人幫」搞錯了？誰人不知，陳方安生僅僅勾結外國勢力「唱衰香港」、要求制裁中國從而涉嫌違反《港區國安法》這一項，就比黎智英、李柱銘、何俊仁之流「出彩」。

反修例黑暴時，陳方安生是第一個跑到美國獲時任副總統彭斯接見、耳提面命的亂港政客，這樣的人如今還能安坐家中，可謂匪夷所思！難道《港區國安法》刑不上「安生」乎？不過，比起黎智英、李柱銘、何俊仁之流，陳方安生的政治生涯有其「特殊性」倒是真的。陳方安生和黎、李、何及一眾反中亂港政客最大的不同，在於她回歸前後都是體制中人，都是權勢顯赫的高官，得到英倫和北京的信任，尤其是英倫把她一手培養起來，並作過極大的努力，要把她推到香港回歸後首任行政長官。

雖然最終沒有成功，但這並不是陳方安生個人的原因，而是末代港督彭定康「夾硬」推行「三違反」的政改，毀掉了中英早已達成協議的「立法局直通車」安排。在此形勢下，北京遂不可能在首任行政長官問題上，再和英倫有甚麼「商量」達成共識。不過，那時北京為了香港政權交接、平穩過渡的大局，認同陳方安生的能幹，還是作出了「董陳配」的安排，讓陳方安生出任政務司司長。那一陣子，北京對陳方安生寄以厚望，禮遇有加，每次上京，都對她高規格接待。

然而事實證明，陳方安生是「養唔熟」的，一是她始終只認同英、美；二是她對北京當年不接受英倫推薦她當特首懷恨在心；三是她自視甚高，以為中央對她好是在求她。現在，她對自己還逍遙法外會怎麼想呢？偷着樂乎？