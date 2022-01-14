來而不往非禮也。美國早前以「侵犯新疆人權」為由，對4名中國官員實施制裁，中國則依據《反外國制裁法》，對美方4名人員實施對等及相應的反制措施，你做初一，我做十五，可謂公道。但老美顯然又不爽了，國務卿布林肯聲稱這是中國對普世權利的又一次侵犯，美國不會被這些行動嚇住，而是將繼續使用一切外交和經濟工具來推動問責云云。實際上，這番話應該由中國官員來說才對，美國動不動就揮舞制裁大棒，單是在新疆和香港問題上，就先後對數十名中方官員和機構實施單邊制裁，這到底是甚麼國際規則？又是哪門子普世權利？

當然，布林肯這種反應是可以理解的。一直以來只有美國制裁別國，從沒有被別國反制裁，中國偏偏打破國際傳統，以其人之道還治其人之身，老美顏面掃地，不氣急敗壞才怪。制裁效果與經濟實力成正比，過去中國實力不如人，面對美國制裁往往只能逆來順受，而現在不僅已有實力反制，並且有法可依。根據去年通過的《反外國制裁法》，中國既可以採取行動阻斷外國制裁的效力，還可以施加同等或比對方更嚴厲的制裁，所以日後反制必將成為常態，美國暫時也許還不習慣，但慢慢就會習慣了。

中國經濟制裁立陶宛就是最佳示範，除了禁止該國產品進口，還實施二級制裁，對與該國有合作關係的第三國企業施壓，讓立陶宛為自己的挑釁行為付出沉重代價。而這些招數全是美國發明的，中國只是依樣畫葫蘆，美國反指中國進行「經濟脅迫」，違反國際貿易準則，正是典型的賊喊捉賊。難道美國經濟脅迫的例子還少嗎？他們何時遵守過國際貿易準則？

美國最大毛病就是喜歡將本身意識形態和政治制度強加於人，任何國家不接受都會遭到打壓，輕則被經濟制裁和封鎖，重則被顛覆甚至侵略，而老美竟將這種霸道行為稱為「普世權利」和「國際規則」，簡直無恥到了極點。

畢竟今時不同往日，美國整體實力日益衰落，再也無法像過去那樣橫行霸道。阿拉伯之春搞成爛攤子，阿富汗撤軍變成大潰逃，在烏克蘭問題上色厲內荏，在哈薩克斯坦策動顏色革命被挫敗，試問美國還有多少能耐？布林肯聲稱美國不會被中國的反制行動嚇住，其實恰恰相反，美國的所謂制裁早就嚇不住中國。