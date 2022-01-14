疫情不止，年關難過。昨日葵興有工人在行人天橋企跳，控訴遭大判欺詐令其「有汗出無糧出」，最終被警方談判專家救回。另一邊廂，一班薪高糧準的公務員嘈喧巴閉，僅因為政府早前宣布不屬於核心抗疫的公務員可改為在家工作，最終卻幾乎沒有部門安排員工WFH，因而在網上鬧爆港府撒謊。有人有汗出無糧出，有人手執鐵飯碗還不知滿足，兩者恰成鮮明對比。

香港公務員待遇優渥可謂世所公認，準時開工準時收工，一切按本子辦事，假期多福利好，即使如何怠工懶做一樣不影響飯碗，甚至從黑暴一役已知，一些搞事公務員不但無被追究，反而獲得晉升；一些工作表現不如理想，政府連炒其魷魚也難。相比打工仔在經濟寒冬朝不保夕，動輒得咎，香港公務員簡直身處天堂。現在僅僅因為未獲安排WFH即對港府大興問罪之師，納稅人睇見眼冤。好心啦，疫情艱難時期，有份工已很好了，何況薪酬福利高人一等，還要諸多投訴，真是身在福中不知福。

再看公務員是何等質素，更替納稅人不值。黑暴一役公然反中亂港不必說，就連港府強制出入政府大樓人士必須掃描「安心出行」，也有公務員不遵守，早前便有兩名入境處及一名審計署人員，涉嫌使用虛假「安心出行」程式或截圖被警方拘捕，停職期間還可照支薪，羨煞幾許打工仔。

當然，上樑不正下樑歪，當高官都是懶政塞責、其身不正，公務員有樣學樣也就不足為奇。最近的「洪門宴」激起不小民怨，原來連高官和專業人士都不肯遵守防疫規定，既不掃描「安心出行」，又疑超出人數上限違反禁聚令。港府口說嚴肅處理卻遲遲未見行動，此所以公務員不過爭取WFH而已，合情合理合法呀！