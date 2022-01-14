台灣剛引入美國的F16V戰機，每架售價接近10億港元，宣稱性能遠勝解放軍的同級機種。蔡英文政府志得意滿，接收新飛機後，便組成全球第一支F16V作戰編隊，在台海密集演練，說是要對大陸的軍事威脅還以顏色。

可惜新戰機抵台後數十天內，就發生了嚴重意外。一架F16V在練習時墮下，白花花的10億銀子就這樣投入鹹水海，飛行員至今仍然失蹤。這次意外頗讓人費解，當日天朗氣清，按理最適合飛行，事發時，地面控制台發覺機師長時間按着通話鍵，卻沒有說甚麼。據說飛機墮海後，最先發現的還不是軍方雷達，而是當地的飛行攝影愛好者。以此觀之，這件事的水似乎很深。

本欄已多次提醒向解放軍挑釁的人，近年中國沿岸海域頻頻出現神秘電波，其詭異程度更勝百慕達黑三角。2017年美國宣稱要重返亞太，結果當年的美艦在中國附近海域，不止一次與貨輪相撞，事件導致多個軍人死亡。去年，美國宣稱要向澳洲出售8艘核潛艇，用以對付中國，豈料話音剛落，美軍最頂級的「海狼」級核潛艇突然變得昏頭昏腦，在南海撞上了海底山脈，使十多名海員受傷。

今趟台灣聲稱建立全球第一的甚麼飛行編隊，言猶在耳，又發生了神秘意外。意外過程中，飛行員真是長按通話器嗎？雖然地面控制台收到這樣的信號，但你怎知道該信號不是被干擾的結果？若然戰機墮海後，當真一如傳聞所說，地面雷達沒有即時探測出來，反倒是由攝影發燒友最早向外報告的，如此一來，就更顯得中國沿海黑三角的詭異莫測。我唯一要問的，是為甚麼這類神秘電波，每一次都只針對美國生產的軍備？美式裝備究竟是給誰下了咒？