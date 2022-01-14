經過港產官僚、衞生防護中心及所謂專家連日來的「加持」，「政府對屯門區懷疑出現隱形傳播鏈高度關注」的說法，比Omicron傳播得更快。然而找屯門來開刀不但無補於事，對北角、大埔等可能出現的垂直傳播大而化之，更是對抗疫有害無益。

實不相瞞，除了馬會暫時關閉屯門兩間投注站，有銀行宣布屯門新墟及大興分行暫停服務，有某些政府部門近日亦要求居於屯門的公務員，不管是否已完成接種，均需前往檢測，能提供陰性證明才可返回辦公室上班，另有一些則直接要求屯門人在家工作，但對北角、大埔，以至理大日前預測一周內高風險地區，包括銅鑼灣、跑馬地、荃灣、沙田、九龍灣、觀塘及元朗等，暫未見有此等特殊安排。若是出於防疫考慮，理應一視同仁，否則手法難免帶有歧視的嫌疑。

若論爆疫風險，北角與屯門其實不相伯仲，否則由元旦起，北角南天大廈、富麗園B座、城市花園1期3座、楓林花園3期、和富中心15座的圍封強檢都是多餘、找戲來做的。兩區最大的不同並非前者由國泰空姐引爆，後者由國泰空少點燃，而是屯門愛定商場藥房一家四口沒打針齊齊染疫，劇情正好滿足谷針主旋律需要。

雖然論傳播範圍之廣，已打針的空姐與空少比沒打針者更加卓著，事關按衞生防護中心指，空少是去年12月27日短暫逗留藥房約5分鐘，期間空少與店東全程有戴口罩。店東元旦發燒但沒看醫生，及至20歲女兒本月8日發病，作為緊密接觸者的他被送檢後確診。

店東比女兒更早發病，但是他用了逾一星期，傳播了自己一家，這就是沒打針者播毒的威力了。他和妻兒理應可以引爆幾何級數的傳播，何以迄今未見？細心想想，實在耐人尋味。