香港保護兒童會轄下「童樂居」涉嫌施虐者愈揭愈多，警方日前再拘捕兩名職員，被捕者增至16人，另外多3名兒童懷疑被虐，受害兒童至今共29人，全部送院檢查，事件令全城震怒。

弔詭的是，位處總部的童樂居本應承擔照顧之責，但是全體仝人竟然長期失察，需匿名投訴才發現，完全不能接受。而被捕者涵蓋不同年齡層，難怪被質疑是否有「虐兒」風氣在童樂居蔓延。政府須盡快提交完整調查報告及改善方案，並全面檢視保護兒童制度。

筆者在事發後立刻請願，約見勞福局局長及社署代表，要求當局密切跟進事件，關注受害兒童及院舍內其他兒童的情緒及身體狀況，確保孩子不會受到是次事件影響個人成長；從速檢視社署監管託兒機構制度；加強監督照顧幼兒機構，包括增加突擊巡查，檢視幼兒工作人員操守，並加強相關員工職業培訓；積極考慮制訂幼兒工作人員黑名單，如有虐兒前科的幼兒工作人員可考慮從註冊名單上除名；研究引入機構除牌或懲處機制。

其實法改會早在2019年就訂立「沒有保護罪」展開公眾諮詢，並於去年9月發表報告書，為立法工作提供堅實基礎，惟當局仍表示最快2023年中才能提交法案給立法會審議，進度太慢，筆者促請政府加快相關工作。

兒童是社會未來棟樑，讓兒童健康成長、處理發展障礙是整個社會的責任，作為照顧棄嬰、孤兒或破碎家庭兒童的童樂居更是責無旁貸。期望社會能糾正不良風氣，筆者亦會繼續倡議修訂性罪行紀錄查核機制，將查核範圍擴大至現職人員及志願工作者；打擊校園、網絡欺凌問題以加強保護兒童免受傷害。