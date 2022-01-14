第7屆立法會於周三召開第一次大會，開始運作了。承載了全港市民盼望香港由亂及治及興希望的所有立法會議員，必須竭盡所能，為民請命，督促政府改善施政，千祈不要被「洪門宴」事件「打窒條氣」，相互埋怨，在監察政府施政運作上洩了氣，更不要花時間「捉鬼」，糾纏在誰是誰非的茶杯裏的風波，應集中精力，加大協作，力爭為民請命，做出真成績。

當前市民最關心的頭等大事，就是要在春節前戰勝第5波疫情，爭取大家過個好年。立法會議員必須發揮應有的監督政府施政功能，加大壓力逼政府部門出真力、出全力，採取有力和有效措施防疫抗疫，不要讓官僚主義推搪塞責，不要迷信高官口號式抗疫。議員必須監督施政，防止及減少出現漏洞，出了也能及時堵塞，以免禍害擴大。

例如，乘載3,700人的郵輪檢疫，為何未有檢測結果便讓乘客回家？豈不是隨時讓病毒散落社區？涉疫者出席的演唱會，同場有近萬觀眾，衞生部門宣布出席者要強檢，原來只是宣布一個口號，「強檢」講了當做了。又例如，全港檢疫房間不足，林鄭政府竟斬腳趾避沙蟲，朝令夕改，宣布檢疫期由21天改為14天，餘下7天在家檢疫，真是豈有此理！香港居住環境狹窄，讓潛在播疫風險的市民未完成原先科學界定隔離天數回家，即把播疫危機回傳給家庭緊密接觸者，這是防疫部門的正確和負責任決定嗎？對此，立法會必須跟進。

而林鄭政府大言不慚的「安心出行」漏洞百出，早成笑話，連高官和醫生自己都不信不用，何論百姓。好在有15位當屆議員日前聯署去函政府，要求「安心出行」升呢實名制，加入針卡、檢疫紀錄、追蹤功能和建立中央數據庫等。望速成！