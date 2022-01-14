港府防疫抗疫甩漏多多卻常自我感覺良好，日前多位議員喺立法會答問大會追擊特首，指疫情持續令中港通關無望，有議員表示，政府容許機組人員可家居檢疫，結果引致社區爆疫，臨近農曆新年搞到香港雞毛鴨血，質問負責監管嘅部門會否向市民道歉。

林鄭月娥回應議員質疑，卻一味自以為防疫「快狠準」，唔該聽吓社會各界嘅怨聲啦！所謂「快狠準」，真不知從何說起！老朽深信特區一眾高官都深諳「厚黑學」，面皮夠厚，刀槍不入，對自己嘅所作所為，即使錯到離晒譜，也當冇事發生，沒有了恥感，又怎會看到自己嘅錯？

林鄭話抗疫至今已兩年，政府一直研究對策，不能照抄其他地方，要因應本地情況而定。其實庸官無能又自以為是，防疫要真正做到「滴水不漏」，直接向內地偷師就掂，庸官能力有限，又唔肯虛心抄內地嗰套，結果搞到一鑊泡！林鄭亦不認同議員指抗疫錯漏百出，認為說法對參與抗疫嘅人士不公道；又引用數據指本港確診及死亡人數排在全球170位後，證明策略成功以及係前線工作努力嘅成果。前線人員工作努力確不可抹殺，但唔好忘記，全港市民「聽教聽話」，對政府嘅禁聚令、口罩令、勤洗手等做到加零一，這是香港疫情冇失控嘅主因！

然而外防病毒輸入差差差！尤其是食衞局局長陳肇始及運房局局長陳帆，實在難逃問責！林鄭一味為下屬護短，令人想起當年鉛水事件嘅「官到無求膽自大」！老朽憶起古人所說，「凶德致敗，莫甚長傲。傲之凌物，不必定以言語加人，有以神氣凌之者矣，有以面色凌之者矣。中心不可有所恃，心有所恃，則達於面貌。」以林鄭「傲之凌物」常「達於面貌」，你想佢向市民道歉，難如拉牛上樹也。