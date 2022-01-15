功夫茶：村霸違規獲包庇　村民谷爆無可忍

一惡施者，則百惡結。西貢土地問題多籮籮，單係相思灣村村霸惡行已一疋布咁長。

東方早前獨家踢爆相思灣村違建道路及僭建碼頭問題後，部門卻遲遲未有揪出幕後黑手，這中間究竟藏有乜玄機？或有人有保護傘？

各位，功夫茶之前劍指有關部門，對違規村霸無視法紀，恃惡以石襲本報記者，詰問究竟村霸係何方神聖？明明惡行罄竹難書，何以依然氣勢凌人當政府阿福？有學者直指，種種事件反映政府部門無能，令市民忍無可忍，只有採實質行動「自救」。

點自救？西貢村民對村霸黃子洋惡行已達臨界點，日前有村民向城規會申請將上址「海岸保育區」範圍擴大，將曉波徑一段「鄉村式發展」地帶亦列為海岸保育區，以阻止村霸喺村內違法行為。唉！村民啞子吃黃連，有苦自己知。城規會就煞有介事，正就有關申請向公眾諮詢意見，限期將於下月4日屆滿。按有關申請資料，目的係透過規劃保護，阻止環境惡化，從而恢復相思灣村嘅自然和整體生態系統完整喎！

其實，有關公眾諮詢根本又係整色整水，斬腳趾避沙蟲！阿哥，整個相思灣村一帶，咁多年嚟，不就是任由村霸一個人玩晒！前年10月，東方踢爆相思灣村土地亂象，政府部門及後跟進違建道路及僭建碼頭問題，有人喺相思灣村以石屎興建一條道路，疑為日後發展丁屋群鋪路，並鋪上黃泥「裝假狗」。相關部門接獲舉報後，證實屬於違建道路。地政總署雖然喺同年11月開始修復該路，惟進度緩慢；而村霸黃子洋亦被指於店外嘅海岸保育區僭建碼頭，方便客人攜同獨木舟下海，完全當政府有關部門冇到！所以話，村民申請擴大海岸保育區，有用咩？如果佢有飛機，一大早霸埋西貢嘅藍天白雲啦！

再講吖，相關部門喺東方揭發事件後5個月先將違規事項還原及修復，卻以公帑埋單，兩個違規事件嘅「兇手」一直未懲處，更遑論追討相關費用。而事實上，清拆及善後工程費用全由公帑埋單，東方多番追問，要求查出罪魁禍首並提出檢控，惟地政總署去年9月10日回覆以「證據不足」為由不作檢控，激發村民不滿，質疑部門存在包庇，成為不法分子嘅保護傘。學者指政府根本就係有法不依，執法不嚴，姑息養奸！

法度行則國治，私意行則國亂。西貢土地之亂，地政總署擺到明賣大包，任人抄！所以話即使將上址海岸保育區範圍擴大又如何？村霸獨獲部門呵護放生，慷納稅人之慨，為何廉署依然袖手旁觀？難道唔會懷疑當中有冇官商黑勾結？廉署再唔行動，咁大個招牌，無責任，即係廢！不如摺咗佢無謂嘥大筆公帑，更令人睇見眼冤！