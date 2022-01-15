正論：疫情延燒禁令續　百業艱苦陷困局

農曆新年將至，本港市面依然毫無過節氣氛，市民愁眉不展，原因無他，皆因未𢭃利是，先接噩耗！港府昨日宣布延長收緊防疫措施至大年初三，百業遭受重創；用於救市的防疫抗疫基金5.0資助方案又杯水車薪，仿似要擴充失業大軍。當初港府管治發瘟，一意孤行縱容國泰種下禍根，惡果卻要全港市民鯨吞。港人防得了疾病，逃不了「窮病」，隨時未病死、先餓死；臨近年關要大掃除，港人如今最想掃走的，又會是誰？

港府昨午在記者會上前言不對後語，貫徹以往的施政態度，一時指本港疫情已經「化險為夷」，一時又指仍處於「火山口邊緣」，不少港人聽得一頭霧水。從結果論，包括晚市禁令在內的各項防疫措施將延長14天，換言之，餐廳食肆趁農曆新年旺季「起死回生」的希望幻滅，市民逛年宵花市的希望幻滅、晚上出街吃團圓飯的希望幻滅，甚至連歡度佳節的希望也基本幻滅。取而代之，港府預告只要疫情未有惡化，不排除容許部分表列處所在大年初四起，可透過推行「疫苗氣泡」恢復常態。只是，當局提供的「新希望」與市民的願望相距極遠，更甚是，僱主及僱員根本等不了，或者說是捱不了！

事實上，延長禁令已是港人預期之內，畢竟以港府的防疫態度而言，企圖「速戰速決」根本是癡心妄想。不少僱主及打工仔早已把希望寄託在第5輪防疫抗疫基金，盼望港府及時支援營救。然而，港府宣布延長禁令的同時，也公布新一輪防疫抗疫基金只有約35.7億元，無疑是向負傷纍纍的港人「補刀」。當局不考慮疫情持續超過兩年，香港百業早已遭受重創，甚至有些老字號的根基也被動搖，也不考慮旺季變「冰河時期」對商家的影響，而是片面地根據禁令推行日數，計算出資助額僅為第4輪的一半至三分之二；「雞碎咁多」，僱主止蝕也難，僱員隨時沒人工，再一次凸顯港府施政不懂因時制宜，也不懂急港人之所急。

所謂「天作孽，猶可違；自作孽，不可活」，偏偏本輪疫情源於港府防疫不力，無視本報與各界多番規勸，豁免國泰機組人員檢疫所致；港府也承認，已進行基因排序的個案均源於兩宗輸入病例，且已出現第6代傳播，官員們卻對此輕輕帶過，似乎把一切歸咎於病毒之上。新冠病毒固然可怕，但若非港府管治發瘟，病毒豈能如此輕易入侵？港府偏袒國泰在前，自毀長城在後，群眾眼睛都是雪亮的，自然理解造成如今困局的元兇究竟是誰。

虎年將至，港人未能虎虎生威，反而要捱苦至大年初三，如此「開局不順」，虎年都隨時變「苦年」，甚為諷刺。眼見當局渾渾噩噩，議員、業界、工會等等均群情洶湧，連番向港府進諫，誓要破除困局，奈何官員「意見接受、態度照舊」，更教老闆們心灰意冷。港府錯失阻擋病毒入侵的最佳時機，中港通關依然無期，是已失「天時、地利」，假如仍未虛心納言，拯救黎民於水火之中，將再失「人和」，本港更難言翻身之日。