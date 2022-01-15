產評：外貿豐收顯實力　全球復甦看中國

在中美博弈、疫情反覆及國際供應鏈大混亂下，去年中國對外貿易仍能大豐收，進出口規模再創新高，足顯經濟實力與韌性。展望今年，Omicron變種病毒影響下，年初內地經濟增長放緩之勢較明顯，產出減少及物流受阻，衝擊供應鏈，連美國白宮都着急。這在在說明，中國對全球經濟影響力日大，今年是硬着陸或穩步復甦，一切還看中國。

面對美國通脹高企在近40年的高位，市場已有心理準備，年內聯儲局將加息和適時縮表收水。當利率上升，意味融資成本增加，加上市場流動性減少，大量平錢游竄炒作推高資產價格的客觀條件將起根本變化，預示支持美股超高估值的力量將會打折。

另一方面，上月以來各地Omicron疫情嚴峻，內地「清零」政策大大影響港口物流與消費，農曆新年氣氛大受影響。內地情況固然令人擔心，更影響全球不少地區的商品供應，尤其是通脹高企的美國，難怪白宮亦表態關注疫下內地防疫政策對供應鏈的影響。事實上，美國要力壓油價為物價降溫，也得請內地配合釋放石油儲備。這些都足以說明，中美經濟本質上是密不可分，拜登政府推動脫鈎乃倒行逆施，違背自身與世界利益，也成為全球經濟一大風險。

展望今年，對內地而言，上半年出口會遇到較大壓力，一來產能與物流受疫情影響；二來隨着區內其他經濟體供應復常，競爭將會加劇；三來美國貨幣政策正常化有引爆資產泡沫之虞，若這隻「灰犀牛」跑出，足以掀起環球金融動盪，打擊外部需求。

針對這些問題，中國的應對之法，乃加大財政政策力度以穩內需，透過開放金融市場吸引外資，以及加強非美地區的經貿往來，以減低受美國風險外溢所衝擊。當然，因應經濟表現，人民幣適度貶值，亦有助支持出口業。整體而言，內地經濟風險雖存在，但相對可控，前景具可測性。

環顧兩大經濟體，中國率先處理槓桿風險、出口實力強、通脹溫和，且財政與貨幣政策空間較充裕，金融資產潛力優厚，是亞洲經濟復甦引擎。美國通脹瀕臨失控、幣策趨緊，加息收水下企業回購股份托市能力下降，資產價格高處不勝寒，加上財政政策不明朗（拜登政府《重建美好未來法案》在國會遇阻），美元資產風險凸顯。

綜合兩強經濟形勢，今年全球能否在逆境中再過平安年，中國的角色更具建設性和關鍵性，也意味在這場東西話語權之爭中，中國的形勢有望迎來較大的提升。