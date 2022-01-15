在歐洲，美國正步步進逼強壓俄羅斯，口頭上說俄國在邊境部署大軍，實際上它借北約之名在俄羅斯鄰近國家廣用導彈和軍事基地圍堵，並在烏克蘭駐兵，部署大殺傷力武器，着着都有以武力侵略的意圖，兇神惡煞。在俄國要求的談判桌上更咄咄逼人，威武不可一世。

可是，就在這個時候，北韓最近不足一個月內兩次試射導彈，且是高超音速導彈，兩次都成功，顯示出北韓科研和裝備的實力，美國當然有反應，不然怎樣安撫日本呢？然而，面對北韓，美國卻捨棄其窮兵黷武的一面，變得理智文明，要求與北韓談判，用外交與對話來解決雙方的矛盾，僅只制裁協助北韓武器發展的俄羅斯與北韓企業。

美國對俄羅斯、對北韓，為甚麼會這樣的不同呢？俄羅斯遠比北韓強大，美國為何怕北韓而不怕俄羅斯呢？

北韓領袖金正恩上任以來，集中力量先是發展核武，繼而推展導彈的研發試驗。即使國家經濟力量不足，但政府相對穩定，軍事上有能力以核武導彈襲擊美國在東亞的據點，日本、南韓、關島乃至夏威夷都在其攻擊範圍之內。北韓勝於俄羅斯之處，是沒有經歷蘇聯瓦解後的開放，美國勢力難以滲透，沒有像俄羅斯境內的反對派可讓美國收買，策動示威暴動搞顏色革命，美國制裁動搖不了政權，莫之奈何。北韓國雖小，若不顧一切攻擊美國及其附庸勢力，美國沒法阻止。

美國要攻北韓，一怕吃不下北韓卻遭北韓報復；二怕中國攔阻，中國與俄羅斯還可以在經濟與軍事上支援北韓，南韓亦有不少主張統一的勢力。因此，美國只能用談判欺騙北韓。北韓不笨，談判沒用，反而推休戰協議，從根本上排除美國在朝鮮半島以外。金正恩戰略與策略高明，美國變得極其被動和無奈。

俄羅斯獨力在歐洲抗拒美國及其統率的東歐新納粹主義的極右派，歐盟猶豫不決，德、法被美國挾持。俄羅斯國內亦受美國培植勢力所牽制，內外受困，不得不委曲求全地要求談判，但談判不可能有結果，美國視優勢在己，即使開戰，不過是烏克蘭作炮灰，歐盟出錢，就算失敗，烏克蘭成了另一個敍利亞，歐俄會雙敗，美國還可漁人得利。俄羅斯只能威脅開啟大戰來解困，但美國避戰，只用代理人戰爭，無論勝敗，俄國的困境仍難以解脫，形勢不利，總統普京能否有解套之法？