香港回歸以來，在反中亂港勢力愈來愈猖狂，整個形勢愈來愈亂，「人心回歸」渺茫，一到選舉時，民意調查一定大大不利於建制派的情況下，中央早已發現了打輿論戰、宣傳戰一直處於劣勢，用一些官員的話說，香港的輿論導向不掌握在我們手裏。

反對派的喉舌、親反對派的所謂「中立客觀」媒體主導了香港的輿論，這些反對派的輿論力量不僅大大煽惑民眾跟着他們跑、被他們長期洗腦欺騙，就連香江府衙也怕了他們，有不少官員認同反對派的輿論宣傳，反對派要他們怎麼做就怎麼做，且自覺自願是在「從善如流」、「順應民意」。從「反23條立法」到「反國教」、到「佔中」、到「反修例暴亂」，以及爭取雙普選的政改過程中，都是這樣的狀況，反中亂港媒體的輿論力量大得驚人。

那麼，反映中央方針、建制派、愛國愛港陣營聲音的媒體就無所作為嗎？就不能堅決有力的反擊反中亂港輿論和揭露批判他們嗎？就不能爭取民意民心嗎？不能說沒有，但很不堅決，搖擺無力，常吃敗仗，絲毫改變不了反中亂港輿論始終佔上風。

這裏有兩大原因，一是香港被英夷殖民管治一百多年，東西方冷戰多年，在國共內戰餘浪長期在香港較量發酵，國民黨撤退力量在香港長期反共、大搞文宣的情況下，香港的反共、恐共、拒共情緒相當廣泛深厚。回歸後，反中亂港勢力天然擁有了這筆龐大資源，他們造輿論、搞宣傳佔盡優勢。

二是中央要實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，保持香港資本主義制度和生活方式五十年不變，就不能「動」他們；相反，為了「不變」，還要特別包容他們，還要嚴格要求自家媒體不得「過火」對待反對派，在反對派的猖狂進攻面前做到「打不還手，罵不還口」。久而久之，「左派」媒體的「說理功能」廢了，「批判功能」廢了，戰鬥力廢了，所謂輿論戰只有捱打的份兒！