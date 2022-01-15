都說弱國無外交，烏克蘭就是新鮮熱辣的例子。俄羅斯最近就烏克蘭危機與美國、北約及歐安組織舉行一連串談判，各方慷慨激昂，侃侃而談，反而作為主角的烏克蘭沒有多少發言權，只能任人擺布，聽候發落。最難堪的是，這些年烏克蘭不斷向美國及西方投懷送抱，卻沒有得到多少實質支援，加入北約的夢想固然無法實現，連要求德國解除武器供應禁令也遭拒絕。在大國博弈中，烏克蘭注定下場悲慘，而這正是所有美國棋子的共同命運。

好笑的是，美國至今還在裝腔作勢，揚言若俄羅斯入侵烏克蘭，必將面臨「嚴重後果」。這能嚇唬誰？所謂嚴重後果不外乎經濟制裁，非但嚇不住莫斯科，反而暴露華府色厲內荏。美國不敢與俄羅斯直接對抗，只剩下打嘴炮的本事。國務卿布林肯日前在記者會上力數俄羅斯「罪狀」：8年前入侵烏克蘭的是俄羅斯，軍事佔領克里米亞的也是俄羅斯，直到今天在烏克蘭東部引發戰爭的還是俄羅斯。是俄羅斯未能履行明斯克協議承諾，不斷針對烏克蘭民主的是俄羅斯，再次向烏克蘭邊境派遣軍隊的是俄羅斯。

老美義正詞嚴，儼然以正義判官自居。其實眾所周知，美國才是世界最大的亂源，烏克蘭局勢之所以惡化至此，正是因為美國不斷煽風點火。

網上曾流傳一段據說是俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃的講話：必須記住，是誰向廣島和長崎平民扔下原子彈？是誰向越南平民扔下凝固汽油彈？是誰用貧鈾彈攻擊貝爾格萊德平民？是誰在聯合國安理會上搖晃裝着洗衣粉的試管作偽證？是誰絞死了薩達姆？是誰在世界範圍內發起數十次顏色革命？這個國家創造了私營軍事公司並讓僱傭兵充斥全世界；這個國家重新劃分了歐洲民主國家的政治格局；這個國家背叛了阿富汗的盟友；這個國家在拉美進行了長達數十年的「人道主義試驗」甚至將其視為自己後院；這個國家經常破壞國際條約並退出戰略協議；這個國家是一個戰爭販子和戰爭狂人。

姑勿論這番話是否出自扎哈羅娃，內容絕對真實無誤，句句擊中美國要害。可憐有些國家至今還看不清美國虛偽醜陋的真面目，對其頂禮膜拜，甘願受其驅使，甚至充當爛頭蟀。例如烏克蘭，明知不是俄羅斯對手，偏要衝在反俄第一線，結果換來如此慘境，堪稱自食其果。