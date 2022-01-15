第5波疫情沒完沒了，政府宣布再將防疫措施延長14日，即食肆晚市禁堂食、表列處所禁營業至大年初三，業界新年前復業的願望落空，見財化水，血本無歸。農曆新年前一向是各行各業的旺季，現在食肆沒有了團年飯的生意，美容院失去了趕扮靚的客人，市民亦因心情鬱悶擔心年關難過而苦口苦面，而且政府呼籲減少跨家庭聚會，連辦年貨也無法爽手。林鄭政府抗疫無能，不是厚顏否認便能將失職責任推卸乾淨。

正如外界質疑，今次爆疫全因港府放任國泰航空「客機去、貨機返」賤招免檢所致，運房局局長陳帆批准開門揖疫，絕對難辭其咎，惟林鄭一於護短到底，至今未見陳帆「蒲頭」解釋半句，遑論向全港市民道歉。食衞局局長陳肇始更是廢官之尤，統領抗疫逾兩年，樣樣都做不好。連日來，屯門居民檢測人手不足，弄致長者在天寒地凍之際排隊等逾六句鐘，當局還好意思叫人跨區檢測，要是當中有隱形患者，病毒肯定進一步擴散；竹篙灣檢疫中心同樣一片混亂，有密切接觸者入營多日仍不獲安排檢測，人員甚至以其名字不在名單內而不聞不問，任其自生自滅。一旦這些人當中不幸有帶菌者，竹篙灣疫情隨時爆個七彩。

無奈這些亂象統統不入林鄭法眼，她在立法會答問大會上仍然厚顏自誇抗疫有效，成績比許多國家都好。然而這張所謂「好」的成績表，並非林鄭一人的功勞，而是全港市民普遍守法，口罩不離身，嚴守防疫安排；加上港府在中央施壓下改弦更張，實施小區圍封強檢，苦守兩年所致，詎料到頭來因為港府縱容國泰播毒而將抗疫成績功虧一簣。

現在中港通關無期，百業蕭條，林鄭還自我感覺良好。事實證明，最大「攬炒巴」不在顓臾，而在蕭牆之內也！