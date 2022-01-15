2019年香港的反修訂《逃犯條例》風波，不知是哪些「聰明笨伯」腦袋，竟然想出Be Water、「冇大台」的抗爭方式，意思是指不設固定領導者，示威活動也沒有常態或常形，猶如流水一般。

沒有大台，就代表要信賴群眾智慧，偏生這個年頭，卻是群眾智慧最低落的時候。反對派不懂世變時變，強自逆勢而行，如今結果如何，已不待言。在下常掛口邊，說這年代大部分人的意見，有大部分機會是錯的，一旦見到多數人向東行，你便得認真考慮，是否該朝西走才對。

反修例風波之後，香港以至中國面臨最大的挑戰，是新冠肺炎疫情，中港兩地的抗疫成績傲視全球，原因無他，因為咱們信大台，而最大的台是搭建在北京中南海。在大台指揮之下，全國如臂使指，劍及履及，幾個回合下來，疫情便給壓下去，跟外國死者、病者枕藉的情況，恰成強烈對比。

西方的防疫工作，表面上也不是沒有大台，美國的橢圓形辦公室，英國的唐寧街10號，都是大台，但西方民眾不少自以為聰明，對於政府的命令，他們不一定會聽。官老爺要我戴口罩，我偏是陽奉陰違；叫我打疫苗，我老是不從。到政府強制規定要接種疫苗時，就有西方人在厚衣裳下，藏一隻假手臂讓你打。諸如此類的古怪招式，在歐美反疫苗社群中層出不窮，你就是拿他們沒法。

單計美利堅一個國家，在新冠疫情中，就付出了超過80萬條人命。他們的大台不是不焦急，但是不管用，部分民眾偏偏不肯聽從，你也莫之奈何。況且，民主國家的大台，都是由民眾選出來，大眾既然昏昧者多，他們又能選出甚麼人才，能夠讓國家振衰起敝呢？