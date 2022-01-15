台灣有藝人日前倡議「台灣應該盡快回歸祖國荷蘭」，言論極為荒唐，但竟獲不少網友讚好，此藝人更透露有意踏足政壇，可見台灣省內有人已急不及待，覺得「2035年坐動車去台灣」實在有點晚了，希望大陸盡快統一台灣。

沒人知這藝人是受到去年荷蘭《電訊報》刊出挺台言論影響，因而「認荷蘭作父」，還是他其實是一名玩弄民粹主義的高手，抑或他是大麻吸多了，因為他說歸化荷蘭可以令大麻合法化、紅燈區合法化，更可隨即「脫亞入歐」，迅即進身歐盟與北約組織，令台灣國際地位得以提升，不再淪為國際孤兒。坦白說，如果沒有啃了點精神科藥物，正常人是難以說得出諸如「歸化荷蘭」、「請求美軍登陸」等一類低水平的政治見解。

眾所周知，台灣曾被荷蘭、日本佔據，侵略者當然不懷好意，尤其西方侵略者自覺優越，單是1636年荷蘭東印度公司在台灣外海拉美島進行屠殺，將小琉球滅村，已夠冷血，台灣藝人在向侵略者搖尾裝萌，寡廉鮮恥地發表荒謬絕倫的「歸化荷蘭」論，是否對得起當年奮起頑抗荷蘭入侵者的台灣先烈？

就算台灣現今一代都是草莓，缺乏歷史認知，把歷史都當成台劇看，也該上網搜尋一下現代的荷蘭人是如何歧視台灣人。請留意，不少荷蘭人固然跟隨西方大隊同流合污大肆反華，但不少在荷蘭生活的台灣人亦一樣被荷蘭人刻薄剝削。從被嘲眼細，到荷蘭語發音不純正，以至荷蘭航空強行將台灣旅客從商務艙「降格」到價錢相差一大段距離的經濟艙，可說是全方位的歧視。

正如聯合國人權專家指，荷蘭看似包容的社會面貌下，存在歧視少數族裔的問題。既不鑑古又不知今，卻倡議歸化荷蘭，真可謂盲毛至極。