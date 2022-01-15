Omicron變種病毒殺入社區！疫災源頭，是國泰安排空服員「客機去貨機返」，多名帶有病毒的機組人員違規外出社交活動，導致本港出現多條隱形傳播鏈。全港市民無辜受累，紛紛要求港府必須嚴厲懲處肇事者。

是次防疫大穿窿，有空少沒按照居家檢疫要求四處與親友聚會，釀成Omicron首次於本地社區傳播。而空姐母女衍生的多條傳播鏈更持續擴大，成為第5波疫情最大感染源頭，一星期內出現五代傳播。該群組中有一條傳播鏈更是橫跨四代，且代代都無打針，即由空姐母親傳到62歲舞友、再傳舞友老公、再傳舞友老公的同事、再傳初步確診的71歲女友人，可見未接種疫苗，後果相當可怕。

儘管社交平台瘋傳國泰主席的短片，證實「客機去貨機返」的做法已持續半年並有齊紀錄，從未有隱瞞過政府，但政府是否已做好嚴謹外防輸入的措施？疫情爆發至今，社會各界普遍謹守本分，做好防疫抗疫措施，惟外防輸入及追蹤接觸者工作千瘡百孔，引致第2波至第5波疫情爆發，全體市民受苦。政府是次對國泰的防疫監管須更嚴謹，或可考慮設監督小組，亦要痛定思痛，防止同類事情再度發生。

去年首11個月，經飛機進口的貨物有460萬噸，已經超過2020年全年的450萬噸，惟因應疫情，政府收緊空運政策，加上全球掀起新一波港口堵塞潮，有業界表示，貴價食材如新鮮食品、水果、肉類以及電子產品最受影響，預料物流成本將增加三至四成，並會轉嫁給消費者。政府應要求國泰訂立應對航運緊張的紓解方案，亦要求國泰做好人力調配，確保本港必要物資供應。政府亦應與各大航空公司緊密協調，防止通脹加劇。