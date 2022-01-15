筆者聽畢特首林鄭月娥在第7屆立法會首次大會的答問，即時得到3個印象：應急不急，應做不做，應報不報；不應做的卻做足，越俎代庖，轉移視線，港人在第5波疫情威脅下惟有自求多福，好自為之。

當下全港市民頭等急事是打贏抗疫戰，領航者林鄭向立法會主動作出3項報告，竟完全沒此內容，在議員急切追問之下才作答，情何以堪！

大疫當前，老百姓極盼全面谷針，全面快速檢測，「安心出行」升呢，立即改善隔離營設施及管理，迅速制止疫情擴散，被強制停業或半停業、嚴重受影響行業在春節前復市。可是，特首答問給予百姓的印象是「你急我唔急」，而且自吹香港比許多國家做得好，還輕佻地引用推行民主也不是照搬外國，來反駁陳凱欣議員提問為何不學內地推行全面檢測，大有「阿姐做得咁好，你卻看不到」之感。最遺憾的是，連政府專家顧問、港大醫學院院長、前食衞局副局長梁卓偉教授公開緊急三呼「打針」，當局仍無動於衷。林鄭在整個答問中，全無提出戰疫的進一步措施，也沒回應老百姓的多項不滿，令人遺憾！港人惟有自求多福，望幸運之神眷顧了。

為甚麼批評林鄭應報不報？本屆政府欠全港市民一個交代：為何任內完全不繼續檢控非法佔中餘下700多名被捕者，當中包括39名尚未檢控的搞手，明顯是包庇，律政司司長鄭若驊失職瀆職。

心術不正的政客最懂玩弄權術，最明白用自己主導的話語權，通過拋出吸睛的話題，轉移視線，填滿傳媒所有報道的時間和空間，從而使自己脫身，由被動轉為主動，成功主導輿論的走向。還有幾個月壽命的本屆政府，拋出政府大改組的美麗願景，越俎代庖，為甚麼？大家都懂的。可恨！可悲！