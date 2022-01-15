屯門儼然成為「悲情城市」，該區疫情嚴峻，近日出現多宗個案，涉及多個地點，藥房、食肆、私營醫療集團等，屯門成為新一波爆疫高危區。屯門區人口約50萬，當局日前於該區增設8個流動採樣站，8個流動採樣站要應付數十萬人，難怪呢幾日無不人頭湧湧，其中位於安定/友愛社區中心嘅採樣站，晨早已有逾一千人排隊，都真係有叉燒飯派都未必有咁神心！有居民就話，因早前需輪候6個鐘先做到檢測，是以提早凌晨5時多來排隊！亦有長者指至今已進行3次檢測！喺陰寒中排長龍等檢測，有人呻等到腳痛，有長者唔舒服見頭暈，認真慘情！

庸官無能，淨係廢噏「已經盡力提升檢測能力」，每日檢測量頂多3至4萬次，而檢測站亦難再增加！咁即係話，好官我自為之，隊你哋繼續排，冷風繼續食！可憐老人家坐輪椅捱凍苦候，有學生哥以膠櫈充書枱做功課，當真我見猶憐！

日前特首回應多位議員質疑，一味自以為防疫「快狠準」！唔該擘大雙眼睇吓屯門居民因檢測怨聲四起，所謂「快狠準」，根本係自欺欺人！呢嗱！同文目光如炬，都忍不住為屯門居民抱不平，皆因疫情爆到七彩，為何抹黑屯門，甚至涉及「歧視」！皆因理大預測未來一周高風險地區，仲有銅鑼灣、跑馬地、荃灣、沙田、九龍灣、觀塘及元朗等，何以未見對此等地區有特別安排。若出於防疫考量，理應一視同仁！

講開真係一把火！呢個廢柴政府防疫抗疫張弛無道，寬嚴無方，主責官員把關兒戲，厚待國泰機組人員，遂引爆第5波疫情，臨近農曆新年，搞到全港市民冇啖好食，食肆嗚呼，酒吧、美容院、健身室等哀哉，全體市民受懲罰「快狠準」！