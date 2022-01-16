功夫茶：東方藍圖官當草　火燒遊艇停不了

不聽老人言，吃虧在眼前。呢句嘢未必啱得晒，皆因老人家思想有時跟唔上時代節奏；之但係，不聽東方言，吃虧在眼前，就肯定唔會錯！特區政府高薪養庸官，永遠自以為是，以為自己真係精英，凡事歎杯茶食埋餐飯然後先行紅地氈？阿哥，一見良策，施之就係要快！

功夫茶之所以咁勞氣，皆因見到火燒遊艇、火燒連環船久不久就發生！本港船隻泊位規劃雜亂無章早為人詬病，部分停泊船隻更懷疑非法接駁海底電纜，增加火警風險。嗱嗱嗱，一早聽東方支笛，搞好魚骨形碼頭及泊位，就唔使又見火燒遊艇咁驚險嘅場面啦！

各位，唔係拍戲喎，係真㗎！尋日凌晨時分，觀塘海濱道近海濱公園對開約100米海面，一艘遊艇船尾位置着火燃燒，霎眼間火光熊熊，濃煙席捲半空。多名市民目睹事發，擔心釀成「火燒連環船」，紛紛報警求助。消防船及水警輪接報到場展開救援，至凌晨兩點幾將火救熄，涉事遊艇船尾嚴重焚毀，好彩冇搞出人命咋。

點知觀塘場火呢頭救熄，嗰頭又到西貢出事！尋日下晝，一群男女駕遊艇由龍蝦灣出發往火石洲潛水，未料駛至吊鐘洲以南時遊艇突然起火，火勢一發不可收拾，幸登上救生艇先至執番條命，艘遊艇就燒到變炭石沉大海！

一日發生兩單遊艇火災，都咪話唔邪！針對以上意外，東方大早獻出藍圖，建議喺大埔吐露港海灣設置魚骨形碼頭，並尋覓水域興建整齊有序嘅魚骨形泊位，畀大量船隻停泊，好過依家有十多個避風塘卻無王管而立立亂，甚至打風都冇船肯泊！

有關建議當時獲立法會議員贊同叫好，促請政府注重發展、改善及研究船隻停泊位，可惜政府無能又唔聽東方高人獻計，結果就落得火燒連環船一再發生！大佬吖！你估火燒旺地咩？依家香港衰到貼地，新年開局變死城，團年飯冇着落，年宵市場又收檔，新春煙花更係連續多年取消！

咁講啦，亡羊補牢，猶未遲也。講番個藍圖，為求盡善盡美，東方再進一步作出四大建議：泊位間需有一定距離，以便滅火輪可暢通無阻入火警現場；同時增設消防警報系統，一旦發生火警，系統會自動灑水，並可即時抽取海水救火等；此外，碼頭內設備齊全，有多層會所、商場、停車場及辦公室寫字樓。

一個如此賞心悅目、經世致用嘅藍圖，明明係寶，政府偏偏當草。所謂「得萬人之兵，不如聞一言之當」，庸官施政樣樣阻滯，瓣瓣唔掂，之唔係「不聽東方言，衰氣現眼前」囉！