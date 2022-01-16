正論：專家港府唱反調　愁雲慘霧過苦年

虎年未至，香港人已苦不堪言！港府日前宣布將禁聚令再延長14日至大年初三，加上防疫抗疫基金大縮水，商界的新春黃金檔期泡湯之餘，杯水車薪的資助亦不足以救命。當局防疫塞責致全港雞毛鴨血也就罷了，就連高官和專家也是互唱反調，互打嘴巴，結果是愈說愈亂，愈做愈廢，防疫一片混亂。

政府專家袁國勇日前才樂觀表示疫情已經受控，聲稱假如當局找到所有個案的密切接觸者隔離檢疫，有望在農曆新年前後截斷這一波疫情。詎料言猶在耳，另一名政府專家梁卓偉即摑了袁國勇一巴掌，直言疫情仍未受控，Omicron傳播速度快，一人確診可傳染多於一人，只是在防疫措施介入下未有造成「海嘯式」爆發，反映社交距離措施有一定效用；惟他認為Omicron難以清零，當局應適時放寬防疫措施，重啟早輪晚市；他又指Omicron以空氣傳播為主，食肆設膠板是心理作用多於防疫作用，甚至因為太多膠板影響空氣流通，應改為枱與枱之間有1.5米距離。然而大家不善忘的話，食肆設膠板是袁國勇在前年疫情爆發時建議的，幾乎所有食肆都有跟從，現在又說不適合，難怪食肆無所適從。

專家有專家不咬弦，港官有港官自行其是。廢官之尤、食衞局局長陳肇始昨日又跑出來侃侃而談，指社區仍有隱形傳播鏈，故要忍痛取消花市，亦有延長防疫措施14日的需要，強調本港防疫目標一定要「清零」；又指Omicron傳播快，會令整體醫療系統有崩潰的可能性，呼籲市民盡量減少人群聚集和跨家庭聚會，形容本港要「先苦後甜」，否則「先甜後苦」只會令大家覺得更慘云云。

專家說難以清零，一直奉專家之言為圭臬的港官忽然又緊守清零原則，新春將至也要折騰港人，市民聽在耳裏，只會覺得這個政府一盤散沙。事實上，面對疫情來襲本來已人心惶惶，現在連政府重金禮聘的專家顧問都互打對台，港官更是七嘴八舌、一時一樣，難怪市民對政府的信心繼續尋底。有人戲謔「政府靠得住，豬乸會上樹」，這顯然不是偏激之言，而是市民被這個政府玩殘的省悟。

這樣說絕非無的放矢。不僅飲食業面對禁聚令延長欲哭無淚，港府早前才宣布年宵保留花市，豈料距離虎年僅半個月又忽然推翻決定，花農的預算被全盤打亂，個別花農損失高達數十萬元，簡直一殼眼淚。整個新春毫無氣氛，說是愁雲慘霧也不誇張，市民年關難過，辦年貨自然不可能爽手，百業一損俱損。港府施政反覆無常，下一個禁聚令的決定十分容易，但對各行各業卻是致命打擊。難為高官抗疫無能還廢噏「先苦後甜」，試問與晉惠帝的「何不食肉糜」有何二致？

最不堪的是，當局連檢疫措施都搞得一團糟，連日來都有竹篙灣隔離人士炮轟當局安排混亂，入營多日無人為他們進行檢測，致電熱線不是接不通就是無人聽，恍如在孤島自生自滅。一場疫情就如照妖鏡，照出港府無能、專家無信、市民無奈。香港人，虎年還是要自求多福！