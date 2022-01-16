世界視線：北約東擴豈等閒　俄國擬闖美後欄

俄羅斯與歐美就烏克蘭局勢舉行了3輪談判，惟雙方的分歧並沒有得到緩解。華盛頓形容「戰爭的鼓聲已經敲響」，莫斯科則稱目前的情況「令人失望」。局勢持續膠着之際，俄羅斯副外長里亞布科夫突然投下震撼彈，聲言若美俄緊張關係升級、美方繼續對俄施壓，便不排除在美國的後花園古巴和委內瑞拉部署軍事力量。

里亞布科夫稱，美國希望就烏克蘭問題進行對話以緩和緊張局勢，卻同時加快地緣政治和軍事擴張，並拒絕考慮俄方提出北約不東擴的保證要求，令雙方難以建立互信。他指莫斯科的做法完全取決於美國的行動，又強調美國可攜帶核彈頭的戰略轟炸機，僅距離俄羅斯邊境15公里，「我們無處可退」。有意思的是，里氏上月曾將現時的烏克蘭緊張局勢，與1962年的古巴導彈危機比較。

美國國家安全顧問沙利文回應指，里氏的言論純屬虛張聲勢，直言俄國未曾在會談中提出向委內瑞拉或古巴派遣部隊的想法，他說：「若俄羅斯朝這個方向發展，我們會果斷地處理它。」沙利文話鋒一轉，聲稱華府已掌握情報，莫斯科打算編造烏克蘭將攻擊俄軍的故事，並以此作為入侵藉口，「我們2014年已看過這個劇本。他們（俄方）正在重演」。

對上一次北約東擴已經是1959年，當年美國於意大利及土耳其部署中程彈道導彈和朱庇特導彈，令蘇聯感受到巨大戰略壓力。於是蘇聯以牙還牙，在美國後花園古巴建設軍事基地，並把裝有核彈頭的導彈運入當地，結果在1962年觸發古巴導彈危機。當時美蘇幾乎爆發核戰，在千鈞一髮之際，美國答應撤走部署在土耳其的導彈，並保證不會入侵古巴，而蘇聯也撤走古巴的導彈，危機始告一段落。

時隔近60年後，北約再次東擴，但美國與古巴關係仍未緩和，結果給予俄羅斯機會重演當年手段，利用古巴嘗試迫使華盛頓就範。有分析認為，俄羅斯沒能力也沒財力在美洲興風作浪，派軍一說純粹「靠嚇」。惟美國對內對外面臨多項難題，在莫斯科加大壓力下或許會作出妥協，屆時一盤散沙的歐洲也不能說不。