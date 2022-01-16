美國與俄羅斯之爭，基本是霸權之爭，但不是俄羅斯爭奪霸權。自沙皇以後，俄羅斯已無力在世界爭霸。蘇聯與美國之爭，不像沙皇與英國之爭的勢均力敵，而是蘇聯以攻為守，目的是求自身的發展，從經濟上趕上美國、西歐。蘇聯瓦解之後，領土與勢力大減，俄羅斯更處於防守的劣境。俄羅斯總統普京強硬，為的是不讓俄羅斯再進一步瓦解而滅亡。反而美國之爭純粹是為了擴張鞏固其世界霸權，民主自由乃至歐洲人的文明價值、基督教的宗教信仰都是藉口，為了愚弄本國和外國的人民。

美國用北約東擴，以把美國佔優的軍事勢力壓迫俄羅斯，配合經濟金融制裁，和在俄羅斯內部培植親美的所謂民主勢力呼應，企圖使俄羅斯從內部崩潰。但普京的強勢使俄羅斯增強團結，重燃民族主義和蘇聯時代的社會主義理念，再不是戈爾巴喬夫、葉利欽時代的衰弱、貪腐，美國要弄垮俄羅斯便變得不太容易了。特別是美國現在權勢大不如前，中東阿富汗戰敗，美國不能不依靠歐洲盟國一起來對付俄羅斯，歐盟的作用便凸顯出來，也出現俄羅斯與美國爭奪歐盟支持的競爭格局。

對歐盟而言，一是避免戰爭，不重蹈兩次大戰的浩劫。二是歐俄合作開展大歐洲的和平發展之局。以歐盟的優勢，用經濟吸納俄羅斯，對俄羅斯而言，避免戰爭與和平合作發展，也是最大的目標，俄羅斯更加有以本身的能源來在經濟與政治方面，建立與歐盟合作的物質基礎。

歐盟東擴中產生出東歐的新歐洲，與歐盟原有成員的舊歐洲的分歧，使歐盟對東擴開始猶豫，甚或退縮。英國脫歐，更使歐盟回歸到法德聯盟，也回到歐盟內部的重整鞏固，消除差別與矛盾，歐盟便不會與美國主導的北約同步東向壓迫俄羅斯。美國與歐盟早已開始有明顯的分歧，對俄羅斯不得不再表現強硬，希望以驅迫歐盟，可也色厲內荏。

美國不敢與俄開戰，只會是製造危機，威嚇俄歐。更重要的是，要攔阻歐盟與俄羅斯通過天然氣供應而出現長期合作的趨勢，所以，美國與德國在北溪2號上反覆爭奪，可防不住土溪2號的發展。美國亦開始在歐洲氣候變化課題上出招，把核電與天然氣列為不潔淨能源，也遭法德以歐盟名義肯定二者為潔淨能源，除保法國的核電外，還向俄羅斯的天然氣開綠燈，美歐俄三方還是爭持不下。