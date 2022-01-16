大陸海協會副會長孫亞夫日前透露，今年下半年召開的中共二十大，將對未來5年解決台灣問題作出新決策部署，可能提出新主張。

之後，海協會原副會長、全國台灣研究會副會長、有軍方背景的王在希，在接受媒體訪問時進一步明確表示，未來5年是中國大陸發展強大過程中最關鍵的5年，同時解決台灣問題、實現祖國統一也進入了一個最為關鍵的時期。他判斷，2022年台海局勢會更加嚴峻，台海軍事風險有可能加大。

王在希的這番話，差不多是「畫公仔畫出腸」了。他和孫亞夫一樣，提到未來5年，顯示「5年」就是解決台灣問題、實現祖國統一的時間表。5年之後，中共將召開二十一大，以此估算完成這個任務，時間應該是在2023至2024年。

如果真是這樣的時間段和「保證完成任務」，那就說明大陸已經篤定只有「武統」的速戰速決，才能實現這一目標，「和統」及「以武逼和」都是時間不夠用的。

當然，這還要看台灣方面的反應。台灣如果「知死」，在大陸戰鬥打響的最後時刻，走到談判桌前願意和談統一，那麼統一的時間有可能有所推延，但不可能太久。台灣方面要是還想在談判桌上玩甚麼花樣，那麼，他們很快就會收到大陸的最後通牒。不管怎樣，大陸現在已經立足於打、立足於武統，是毫無疑問的，這也許就是二十大上的「新部署」、「新主張」。

王在希判斷，今年台海局勢會更加嚴峻，如果美台加緊勾連使得兩岸關係出現惡性循環，這個嚴峻局勢和惡性循環，會令解放軍派更多飛機到台灣島巡邏，台海軍事風險將加大。

請注意，王在希說的是，解放軍飛機「到台灣島巡邏」，這是在暗示解放軍飛機有可能直接飛抵台灣島上空，穿梭往來，而非僅是環繞。這一狠招，足令台灣方面不知怎麼應付，讓他們感到開戰就要臨頭！