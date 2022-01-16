農曆新年本是各行各業的傳統旺季，香港偏偏爆發第5波新冠疫情，鬧得人心惶惶。在持續收緊禁聚令之下，各行各業見財化水，通關固然遙遙無期，年宵市場也被取消，出外吃頓團年飯更成為奢望，這個虎年注定又是痛苦之年，社會怨氣之大可想而知。林鄭月娥可以自誇抗疫成績比其他國家和地區優勝，可以斥責出席「洪門宴」的官員來轉移視線，卻始終無法解釋為何放任國泰機組人員播毒？為何不追究相關人士的責任？

沒錯，相對於許多國家和地區，香港疫情確實相對輕微，確診病例和死亡率一直維持在低位，但這並非港府的功勞，而是絕大多數市民自覺遵守防疫規定，叫戴口罩就戴口罩，叫檢測就檢測，叫打針就打針，叫掃安心出行就掃安心出行。可惜，即使絕大多數市民循規蹈矩，也無法阻止第5波疫情爆發，原因何在？除了因為少數人自私自利，更因為港府掛一漏萬，放任國泰機組人員播毒。港府失職以及少數人不負責任，拖累各行各業乃至全港市民，這筆帳怎麼算？林鄭在自賣自誇的時候，難道不覺得羞愧？

治亂世用重典，非常時期必須採取非常手段。在未能有效阻止新冠病毒變種及蔓延之前，接種疫苗是最佳也是唯一選擇，尤其是打了第3針之後，即使不幸感染病毒，多數病情也比較輕微甚至沒有病徵，而且不容易擴散。本港之所以爆發第5波疫情，就是因為違規的國泰空姐家人沒有接種疫苗，導致病毒迅速擴散。但奇怪的是，直至現在仍有不少人抗拒接種疫苗，連某些所謂專家也經常發表一些似是而非的言論，刻意貶值國產疫苗功效，他們到底有何居心，實在耐人尋味。

抗拒接種疫苗的人總是振振有詞，聲稱這是個人自由和權利，政府管不着。其實不是管不着，而是想不想管而已。不妨看看外國的例子。法國總統馬克龍誓言「要把那些不打疫苗的人折騰到底」，「當你的自由威脅到其他人的自由時，你就變得不負責任，不負責任的人不再是法國公民。」意大利政府的做法更乾脆，要求所有50歲以上人士接種疫苗，中小學及大學教職員則無論年齡大小都必須接種。

一向崇尚自由人權的西方國家，尚且不容許個人自由凌駕公共衞生安全，香港又豈能例外？林鄭與其自賣自誇，不如切切實實搞好疫苗接種計劃。