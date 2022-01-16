世界網壇一哥祖高域的澳洲簽證風波陷入膠着，澳洲移民部部長宣布以健康及良好秩序為由，撤銷正備戰澳網的祖高域簽證。祖高域的律師提出上訴，法官裁定上訴的法律程序已經展開，祖高域暫時毋須被遞解出境，但政府有權拘留他。澳洲當局強調，祖高域繼續留在當地，或會令社會的反疫苗情緒升溫。姑勿論如何，事件已上升為外交風波，祖高域的祖國──塞爾維亞反澳洲的民粹愈演愈烈。

是次風波，說穿了乃祖高域自恃是澳網「票房保證」而目空一切，一心一意鑽法律罅，明知澳洲在疫情下對入境者有嚴格要求，仍執意在沒有注射疫苗下闖關，並以入境前半年內曾經確診，作為豁免注射疫苗入境比賽的理由。

事件如何發展只能拭目以待，筆者倒是十分欣賞澳洲政府「企硬」的防疫症策。既然規定了所有入境人士必須接種疫苗，就不能因為有人是網壇一哥而有特權，更不能因為網壇一哥為當地帶來經濟效益，就連防疫政策都不顧。澳洲總理莫里森雖然反華反上腦，但在防疫方面倒是頭腦清醒得很。

反觀我們的特區政府，屢次爆出外防輸入漏洞，給予特權人士免檢疫入境，無視他們帶來的播疫風險。荷里活影星妮歌潔曼固然是一例，港官認為她對本港經濟和宣傳都有益，便「口水爹爹渧」開門招客；詎料激起民憤依然沒有吸取教訓，繼續放行摩根大通行政總裁戴蒙免檢疫入境，林鄭還若無其事謂「畢竟係一間好大的銀行」，完全不理市民觀感。

上述事件只是冰山一角，一次又一次中門大開，結果當然是求仁得仁，由免檢疫入境的空姐空少引毒入港，把香港害得雞毛鴨血。林鄭政府若能學一學澳洲政府，香港人又豈會虎年未至已苦不堪言？