世界衞生組織估計，未來7、8個星期內，歐洲可能會有一半人染上新冠肺炎病毒，若然如是，我真要為剛移民到當地的香港人而憂。2020年通過的《港區國安法》，被香港「黃絲」視為洪水猛獸，紛紛倉皇出逃，講得好像走慢一點，就隨時會丟掉性命。然而，頒布《港區國安法》至今已有一年多，香港不曾有一個人被送往刑場，但當初為了保障自身安全而出走的人，如今卻未必安全。

訂立國安法後，筆者身邊不少朋友匆匆移民，大部分人選擇的目的地都是英國。直至此刻，有多少香港人已經抵達英倫，政府未有公布最新數字，權當是10萬人吧。若然世衞不幸言中，未來數周會有一半歐洲人染上新冠病毒，那就代表有5萬個移英港人會染疫。

新冠疫情爆發初期，染病的死亡率約為1%，依此推算，10萬個移英的港人，就有約1,000人要失去生命，但據說新變種病毒Omicron的殺傷力減弱了，致死率已降至0.1%。饒是如此，10萬人之中也得失去約100條性命，外國的月亮是否更圓，很值得香港的黃絲們深思。

2020年2月，新冠疫情在香港爆發不久，英、美等國家仍然一片晏安，當時有不少港人說要到西方避疫保命，我聽到後啞然一笑，並在該月25日發文，題目是：「可能留在香港更安全」。文中特意敬告香港人，面對大疫症，留在中國以至香港，肯定比到外國安全。我的看法當時可能被視為怪論，如今看來，便知道所言非虛。

當日尚且如是，今日就更是如此。我不是黃絲，當然不怕國安法，但就算是黃絲，留在香港也不會有性命之憂，一旦避走歐陸，你的小命就唯天可保了。