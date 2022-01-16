澳洲移民部部長Alex Hawke日前行使權力，再次撤銷網壇一哥祖高域的入境簽證。報道指，祖高域被澳洲當局問話後被帶到拘留酒店，塞爾維亞總統武契奇狠批澳洲虐待「塞國國寶」，但澳洲總理莫里森已然令鹹魚似的政治前途初現翻生曙光。

澳洲有民調指八成多民眾支持遣返祖高域，先不說批出醫療豁免的澳洲網球協會有莫大責任，莫里森當日稱不合資格的運動員需「坐下一班機遣返」，祖高域難道是被告知不合資格才赴澳？莫里森政府沒有及時對境內不跟從防疫路線的組織興師問罪，罪責亦不小。這場風波只需以證據和邏輯來判斷，道理即一清二楚，當然，外媒揭發祖氏報稱確診後出席公開活動多次不戴口罩、不保持社交距離，然而，除非提供有力證據指出有人謊稱近期確診，否則，一個人早上有否叫「早晨」、解手後有否洗手等個人操守，與正在討論的「以醫療豁免入境澳洲的合法性」，又有甚麼關係呢？現在不是討論有人是否違反口罩令啊！

澳洲法院早前判祖高域上訴得直，移民部繼而撤銷其簽證，祖氏再被問話、拘留，莫里森政府狂拉祖高域兩邊底線，始終是最有賺頭的政治炒作。皆因去年11月，莫里森民望創出18個月以來新低，當時正值爆出莫氏在取消法國潛艇訂單上優柔寡斷，引發外交風波，更遭法國總統馬克龍毫不留情地直斥其說謊，評論形容民望插水的莫總理要連任，實在毫不樂觀。

現在莫里森好不容易逮到一個與八成多民眾一鼻孔出氣的議題，豈會輕易放手？話說回來，這場風波會是莫氏策劃的嗎？以曾被澳洲前總理特恩布爾批評撒謊成性的莫氏而論，連撒個謊的智慧也沒有，能有這等計謀嗎？不過人呆並不代表不可以行運。