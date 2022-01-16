本港爆發第5波新冠疫情，很多市民因被列作密切接觸者，需送到竹篙灣檢疫。筆者最近收到大量隔離人士及其家屬的求助，投訴檢疫中心的管理流程混亂，呼籲政府有效跟進。

市民投訴營地指引不夠清晰，檢疫人士或求助無門；服務熱線難以接通；檢測安排混亂；檢疫人士普遍表示只能聯絡到民安隊，無法直接聯絡工作人員，民安隊亦只能轉達他們的訴求，但所有查詢或要求都得不到回應。

過去幾天，社會及立法會已廣泛關注有關管理統籌問題，可惜政府部門依然沒有改善，更沒有回應有關關注，待全城聲討，才姍姍來遲，為不愉快經驗，例如延遲檢測、延遲離開等人為錯誤致歉，似乎仍然不知問題所在，亦未打算全面改善。

筆者認為，事件不僅與人手不足相關，更反映了缺乏有效的跨部門統籌，導致部門間出現溝通混亂、互不統屬、行事官僚僵化等問題。政府相關部門須立即檢視統籌管理流程並作出適切調整，委派高層次的統籌人員，以梳理部門間的協作問題。

此外，儘管本港智慧城市基建優越，但是各政府部門思維守舊，拒絕使用智慧科技。就上述檢疫為例，現時政府已經設有以地圖為本的雲端電子平台──「聯合運作平台」，供各部門在惡劣天氣下實時共用與天災有關的緊急資訊，及協助評估情況和制訂應對方案和措施。但面對疫情兩年，當局卻未有運用該平台，做好防疫抗疫的協調工作、完善檢疫及追蹤系統。政府須明白，大部分市民於疫情期間一直謹守防疫抗疫措施，被安排送到竹篙灣實屬無奈。期望政府能立即坐言起行，善用科技強化系統，各部門團結一心做好防疫抗疫工作。