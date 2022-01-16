昨天發表《急己所急轉移視線卸膊》後，有讀者問林鄭有甚麼所急？有甚麼要卸膊？問得十分到位，必須分析解答。

本屆政府的任期只餘下5個半月，公眾都關心特首任內應當完成的工作做成點？當前的抗疫急務又是市民的所需又做成點？有關抗疫大事是頭等的急，必須及時解決，已於昨天及之前論述過，不贅了，那麼餘下來便是現屆政府在止暴制亂上必須還清欠帳，可是有些被視為「蘇州屎」的欠帳，當權者不願人們再想起，不希望議員再提及，一廂情願用新聞冚舊聞手法，令那些執政者討厭的舊帳從此掃入地氈底，當無事發生過，謹舉兩例。

首先，必須追法治爛帳，黑色暴亂前奏的2014年非法「佔中」案已拘捕了1,003人，上屆政府在任期內檢控了200多人，尚餘700多人，即佔全部被捕人數的75%，為甚麼本屆政府任期內一宗個案都沒跟進交法庭公開審訊？當中包括「佔中」搞手尚有39人也未交付法庭審理，是甚麼原因？究竟林鄭政府有甚麼難言之隱？政府同反中亂港勢力是否有甚麼秘密協議？為何不一視同仁檢控全部非法「佔中」的疑犯？筆者多次撰文追問為何政府視而不見、避而不答？難看的是，律政司司長鄭若驊還奢言甚麼2030法治願景，真是吹水唔抹嘴！林鄭不是好打得嗎？為甚麼對此重大法治案件，唔打得、唔告得，還要左閃右避？此大案追債無結果的話，其他法治欠帳也無謂再浪費筆墨了。

其次，必須追問一個小欠帳，林鄭不是在施政報告中說動用1,700萬元做「社會事件」的外判研究嗎？為何不公開報告內容？

舉出上述例子，冀議員不要被林鄭拋出政府改組的詭計帶着遊花園，這是現代版「烽火戲諸侯」啊！