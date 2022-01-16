還剩十多天就過年了，想起「普天同慶，大地皆春」？係㷫！係普天同㷫，大地皆酸！展讀本報，心情為之閉翳，「國泰自私害人精，廢官縱禍爆疫情，花市取消延禁令」，本報一語中的：百冇新年，香港淪死城！

原本諗住打了新冠疫苗第一針，好事自然來，物以終為始，人從故得新！可惜庸官無能，懲罰市民，搞到花市都冇得去，老朽習慣年年去花市捧盆桔回家，今年「運吉」無門，心裏感到有點不是味兒，有點虛！

時值歲晚傳統旺季，老朽冇得「運吉」小意思，但花農、酒樓、酒吧、美容院、健身室、戲院等，由於政府延長禁令，對佢哋肯定係一記重擊！廢官縱容國泰機組人員自私違規，引發第5波疫情，港人迎虎年變捱苦年，且連續兩年無法歡度春節！各位，你話係唔係「普天同㷫，大地皆酸」吖？

「停業令」去到農曆年初三，意味着酒樓、戲院、花市歲晚旺季生意真係得個「吉」！一個「百冇」新年，生為港人，這個虎年特別冷！飲食業界立法會議員指食肆失去黃金檔期嘅團年飯生意，整個行業損失近百億元，而政府啟動第5輪防疫抗疫基金，得35.7億元，屬歷次最少，換言之，資助金額不足兩成，未能彌補租金、員工開支。

至於花農，有經營40年嘅花農哀嘆「今年最悽慘」，一時之間難以找舖位散貨，萬株應市年花，分分鐘一夜報銷！即使有退款、補貼都難抵開支。要言之，今個農曆新年，一字記之曰：慘！做生意嘅、小市民都不好過。廢官無能，害慘全民。老朽忽又浮起抗戰時過年一副對聯：油條已貴，燒餅更昂，看指數才漲三成，勒緊肚皮辭舊歲。破帽難縫，寒衣未剪，念物價早過十倍，裝何面目拜新年？