行政長官日前在立法會答問大會上，提到設立文化體育及旅遊局，將原本由民政事務局負責的文化藝術及體育事務，以及商務及經濟發展局負責的電影、創意產業及旅遊事務，重新整合由該局負責，加強協調及推動，以實現「十四五」規劃中，建設香港成為中外文化交流中心的目標。

在上世紀，香港曾是東方荷里活及亞洲流行文化中心，香港的電影、流行音樂風靡亞洲市場，出現了李小龍、張國榮、梅艷芳、周星馳、四大天王等，他們不單止是明星偶像，更是一個時代的流行文化符號。那些年的香港流行文化，成為一代人的記憶和歸屬感之源，也是香港軟實力的表現。然而流行文化需要的，是當代不同元素支撐，需要人才，需要內容和技術，也需要有理想目標。正如有本地男團主音指，他的宏願是要香港樂壇做到亞洲第一。但遠大目標，需要更多支持。

文化產業，離不開人才、資金和市場。先說人才，政府近年推出STEM教育以配合創科產業，但要發展新時代的文化產業，就要在基礎教育中加強藝術（Art）元素，推動STEAM教育，加強學生普遍的藝術表達和欣賞能力。對有志於文化演藝發展的學生，需要透過專業學校，集中優先培養。STEAM的意義也在於培養同時具備科技和藝術能力的人才，因為藝術科技是日後藝術發展的必然趨勢，不單止為藝術帶來無窮的想像空間，也是一個很大的商機。

資金方面，政府過去的資助計劃被詬病限制太多、金額太少、沒有方向和策略。要吸引更多人才和投資者，政府應以資金和具體政策帶頭刺激市場。以南韓為例，它於1999年設立《文化產業振興基本法》，確立國家扶持文化產業的振興和發展的方向，規定每年政府總預算不少於1%用於文化產業發展；以香港政府經常性開支5,000億元來說，1%就是50億元。我們常常羨慕南韓文化輸出的實力，問題是我們的政府有沒有這種決心？從政策而言，香港過去的文化產業只是無心插柳柳成蔭、資本橫蠻生長的結果。但成也蕭何，敗也蕭何，今天要重振香港文化產業，就需要如南韓上世紀末遇上亞洲金融風暴後的決心，以政策規劃推動文化產業發展。如今，「韓流」不論是經濟規模還是文化影響力，已是亞洲第一，世界前列。20年來，流行文化出口額增長60倍，而且因為軟實力增長，也帶動強勁的實物出口增長。

香港作為中西文化交匯處，單是粵語市場已超過1.2億人，是韓語市場的兩倍，加上大中華和全球華語市場等，香港文化產品市場可謂機遇無限。政府主導政策，培養人才，營造文化創作氛圍，透過稅務優惠，並積極布局海外，刺激市場參與投資，令文化產業成為香港經濟轉型的主要動力，點燃年輕人的積極活力。要成為國家軟實力的輸出點，絕非天方夜譚。