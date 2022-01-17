世界視線：北韓射新型導彈　韓軍遮掩穩軍心

甫踏入新一年，朝鮮半島出現新一輪緊張局勢。北韓在10日內三度試射導彈，其中兩次成功測試高超音速導彈，疑似將完成實戰部署。不過，南韓軍方極力否認北韓掌握先進技術，堅持朝方是發射彈道導彈。隨着大選臨近，韓軍為免北韓挑釁挑動民間情緒，因此淡化事件；加上韓軍近期事故頻生，倘承認技不如人，士氣將一落千丈，只好「啞子吃黃連，有苦自己知」。

在第二次試射中，北韓稱導彈成功擊中1,000公里以外目標，較韓軍所指多出300公里。韓軍不僅以自身雷達偵測，更綜合美國預警衞星資訊，但與北韓的說法落差頗大。假如撇除北韓誇大其詞的可能，意味美韓探測系統或有缺陷，無法偵測北韓導彈最後飛行軌迹。其中一個可能是導彈直線飛行一段距離後，改採弧線飛行，並進入雷達陰影位置。

韓軍事後諉稱仍與美國詳細分析導彈參數，並強調有能力偵測及攔截北韓導彈。料敵從寬是職業軍人的本性，他們在國家安全議題往往持悲觀態度，但韓軍對北韓導彈的評估不符合上述現象。歸根究柢，韓軍其中一個顧慮與不足兩個月後舉行的大選有關，加倍謹慎處理北韓挑釁，以免觸發社會恐慌情緒，引起連鎖效應。

第二個顧慮則與韓軍內部有關，元旦日一名脫北者越過江原道非軍事區偷渡返回北韓，同類事件不斷發生，反映邊境警備鬆懈。事隔數日，空軍一架F35A戰機因起落架無法放下，機師冒險以機腹擦着跑道迫降。雖然成功保住戰機，但隱形塗層受損，須送往美國維修，同型戰機事後停飛。F35A是南韓為突破北韓防空網及打擊核設施而引入，但未實戰即停飛，難免令韓軍顏面無存及削弱威懾力。禍不單行，南韓空軍一架舊式F5E戰機一周後撞山，機毀人亡。

韓軍在新一年屢生事故，難免士氣受挫，碰上北韓多次試射導彈更是雪上加霜。美韓曾對F35A及薩德導彈防禦系統寄予厚望，認為是攔截北韓核導彈及突襲的劍盾。惟時移世易，北韓可能擁有無法攔截的高超音速導彈，對南韓軍民的心理打擊難以評估。為了穩定軍心及民心，韓軍只能選擇淡化事件。