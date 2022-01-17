正論：明知清零不可能　理應復市搵真銀

年近歲晚，以往依中國人習俗，香港市況都非常熱鬧，市民四出辦年貨，大街小巷、商場及年宵市場都塞滿人群，酒樓食肆高朋滿座應接不暇，人愈多愈旺，摩肩接踵視作等閒事，那會像現在宣布新春處處禁開，花市取消，百冇新年，唯一暢銷仍然是口罩，人人自危，見到其他人稍為靠近都退避三舍，這不是市民杯弓蛇影，而是政府抗疫不力帶來的恐慌。

政府專家顧問梁卓偉日前表示，就算香港新冠疫苗接種率達到百分之一百，仍然有可能感染Omicron，因為這個病毒傳播力強，要達到清零、零感染，幾乎是不可能任務，現行食肆以膠板擋隔的措施，反而窒礙空氣流通。梁不再做政府的「打手」，公然唱反調，官員第一時間來反擊，身負抗疫第一線重任的食衞局局長陳肇始，先後在兩個媒體重申，本港抗疫目標必定是清零或動態清零，所有措施都要達到這目標，不過梁醫生是醫學專家，陳局長是否挑戰專業？各有各說，訊息混亂，市民又要信誰？

無論市民存有多大懷疑，政府繼續為自己政策護航，陳肇始昨日再強調，Omicron變種病毒傳播力強，為審慎起見，將延長多項禁令措施至農曆大年初三，主要是避免社交距離措施像以往幾波「收收放放」。其實陳局長應該以「朝令夕改」來形容更貼切，措施一時過嚴，一時過寬，才會有「彈弓手」出現，官員是否疲於補鑊，索性一刀切延長禁令，那就不用「收收放放」了。

陳肇始表示，指社區潛藏傳播鏈，疫情未完全受控，放寬措施要視乎多個指標，包括病毒即時繁殖率、確診個案數目、源頭不明個案、個案追蹤、污水監測情況，以及會否出現大廈「垂直傳播」，有信心疫情不會反彈，才有條件解除禁令，但另一方面又計劃以「疫苗氣泡」為基礎，在年初四放寬食肆和表列處所營業限制，難道多了市民打針，疫情便可以受控？事實證明，最近確診者大部分都打了針，就算未打針而中招的患者，病情亦不見得特別嚴重，打針與控制疫情根本沒有必然關係，政府要谷針，也不用混淆視聽。

令人感嘆的是，香港劍神張家朗，繼去年東京奧運歷史性奪金牌，昨日又奪得巴黎站世界盃冠軍。記得當日東京疫情只會比香港現時更差，但日本政府及東京奧委會，排除萬難，讓延期了一年的奧運順利舉行，才會誕生了張家朗及何詩蓓等香港神話，如果相關官員像港官一樣水平，連小小花市也不敢開，這種大型運動會恐怕胎死腹中，斷送很多運動員多年的努力！

人生有多少個4年？對於商戶，4個星期禁令簡直是度日如年，既然連嚴格防疫的內地也失守，北京出現首宗本土Omicron個案，香港想清零，不切實際，倒不如盡快復市，人人搵真銀更加實際，中了新冠未必會死，但沒工開遲早餓死，現屆政府到了尾聲，人之將死，應該其行也善，希望港官最後也為香港人做點好事吧！