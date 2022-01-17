功夫茶：扶貧安老豈能等　廢官卸膊不如滾

病毒橫行，百業疲困；市民呻窮，奈何港府無動於衷。本港貧富懸殊問題嚴重，市民捱更抵夜都係搵得雞碎咁多，難望出頭天，都未敢講個「苦」字；偏偏有啲廢官明明高薪厚職，卻不務正業，最鍾意周圍卸膊，呢度卸啲嗰度又卸啲，一句「等下任特首決定」又可以hea多幾個月。大哥啊！施政貴乎果斷迅速，對於月入幾十萬嘅人嚟講，幾個月甚至一年都叫「等」，但對於生活喺水深火熱嘅黎民百姓嚟講，呢啲叫做「捱」，究竟明唔明白個分別啫？

嗱，喺現時百業委靡，打工仔隨時加入失業大軍嘅情況下，掌握港人福祉命脈嘅勞福局局長羅致光，尋日喺網誌未有提出任何新嘅扶貧方向，而係大談政府架構重組方案。佢提到喺現行架構下，扶貧政策並唔單單歸勞福局負責，而係由政務司司長私人辦公室轄下「人力資源規劃及扶貧統籌處」為扶貧委員會嘅秘書處，唔同嘅扶貧相關政策分布於勞福局、民政事務局、創科局、教育局、食衞局、運房局等等；至於最新嘅架構重組方案就提出，將分散咗嘅人力發展、扶貧同退休保障政策統整，撥歸勞福局統一負責。不過佢講完一大輪之後，又話最終會唔會重組要等下任特首去決定；哦！咁講咁多嚟做乜？

未完㗎！羅致光好特別咁強調︰「就所有政府政策，問責團隊都有共同責任，勞福局仍是隸屬政務司司長，最後還有向行政長官負責。」相信看官們睇完之後，都隱隱約約感覺到羅局長自己都知道現時扶貧政策係搞到一鑊泡，唔係又使乜刻意提起職能分散問題；簡單嚟講，如果局長都認為現行政策行之有效，仲需唔需要刻意求變？之但係扶貧政策統一交由勞福局負責之後會唔會好啲，大家睇吓家吓香港老無所依、在職貧窮嘅情況，自會明白。既然港府扶貧不力係公認，的確只有求變先有出路，不過求變都有好多種，有時簡簡單單換個人，都可以解決問題。

開講有話︰「世界上最難醫嘅病就係窮病。」貧窮就好似疾病，唔徹底根治，只會愈嚟愈嚴重。但要擺脫貧窮，單靠一個人嘅力量又談何容易，所以先需要政府去扶助，透過外力去斬斷貧窮嘅命運。病向淺中醫，同樣地，港府愈早落實有力嘅扶貧政策，就愈容易從根本解決問題，只係有啲官員特別優柔寡斷，乜都鍾意「拖一拖、等一等」，幾多弱勢社群等到死，都未享受到應有嘅福利。

點樣急市民所急，先係一局之長需要考慮嘅事。既然羅局長了解政府架構重組方案需要聽取立法會同社會各界意見，最終交由特首去拍板，仲有冇必要長篇大論去剖析利害？喺港府延長收緊防疫措施之後，本港嘅打工仔家吓叫苦連天，極需援助救急，局長不如疊埋心水諗吓點樣阻止失業大軍繼續擴充，幫自己挽回啲民望好過啦。